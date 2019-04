"Gatsby le Magnifique" : une création qui casse les codes

Les deux artistes Sofiane Zermani et Issam Krimi seront sur la scène du studio 104 à la maison de la radio à Paris les 2 et 3 mai pour une création France Culture : une interprétation de "Gatsby le Magnifique", librement adaptée de l’œuvre de Francis Scott Fitzgerald. Rappeur populaire sous le nom de Fianso, Sofiane Zermani incarne Gatsby. Pianiste et compositeur, Issam Krimi signe quant à lui la musique originale de cette pièce, présentée au Festival d’Avignon (Vaucluse) l’été dernier.

"Épouser le roman"

La création casse les codes. "Ça nous plaît à tous les deux et aussi je pense au reste de l’équipe, explique Sofiane Zermani. On est vraiment dans une démarche de s’amuser, de rejouer ça parce que ce qu’il s’est passé l’été dernier sur la scène et dans la cour du musée à Avignon, c’est vraiment un moment qui nous a marqués, tous." Issam Krimi revient quant à lui sur la musique originale qu’il a composée. "L’idée était d’épouser le roman, analyse le musicien. Dans le roman il y a beaucoup de fêtes, mais ce qu’il y a de mystérieux aussi dans le personnage de Gatsby c’est aussi une musique en soi. Musicalement j’ai voulu qu’on soit assez légers, mais aussi larges."

