Foot : des supporters lensois réclament la venue de la Joconde au Louvre-Lens

Les fans des Sang et Or ont déployé un tifo géant à l'effigie de Mona Lisa pour soutenir la demande du maire de Lens. Ce dernier souhaite que "La Joconde" soit prêtée provisoirement au musée lensois.

Les supporters du RC Lens voient plus grand. Les aficionados du club de Ligue 2 ont déployé un tifo géant à l'effigie de Mona Lisa dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis, samedi 10 février, avant le derby contre Valenciennes. Leur but : réclamer le prêt de La Joconde au musée du Louvre-Lens.

Juste avant le coup d'envoi de la rencontre, des milliers de fans Sang et Or réunis dans les tribunes latérales Marek et Xercès ont brandi des feuilles jaunes et rouges et une bannière représentant la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, qui est exposée au Musée du Louvre, à Paris.

« Mona Lisa, le cœur du peuple lensois bat pour toi ». Tout Lens rêve de voir la Joconde signer au Louvre Lens. #RCLens pic.twitter.com/wATQ2skd25 — François Launay (@francoislaunay) 10 février 2018

Une demande officielle du maire de Lens

Cette initiative vise à soutenir celle du maire de Lens, Sylvain Robert (PS), qui a écrit au président Emmanuel Macron le 30 janvier pour demander à ce que La Joconde soit prêté provisoirement au musée artésien. Le Louvre-Lens a ouvert ses portes fin 2012 et a accueilli, depuis, près de trois millions de visiteurs.

Quelques jours plus tôt, Françoise Nyssen avait laissé la porte ouverte. La ministre de la Culture s'était demandée "pourquoi, par exemple, le Louvre ne se séparerait pas provisoirement de La Joconde", lors de ses vœux aux acteurs culturels.