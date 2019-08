"On est tous le con de quelqu'un d'autre" : un festival des cons réunit des centaines de personnes en Loire-Atlantique

Pour sa cinquième édition à Saint-Sulpice-des-Landes, le festival des cons espère accueillir plus de 800 personnes.

L'histoire commence comme dans un bon film, un moment entre amis. En 2014, Nicolas organise une journée pêche pour remercier deux copains qui lui ont rendu service. Chacun invite d'autres amis, et "cette journée s'est finalement transformée en une grande journée pêche" avec une quarantaine de personnes, rigole le jeune homme au micro de France Bleu Loire Océan. D'année en année, le phénomène prend de l'ampleur, jusqu'à devenir un "festival des cons", dont la cinquième édition se tient mercredi 14 août au soir à Saint-Sulpice-des-Landes, en Loire-Atlantique.

L'événement s'est construit sur un clin d'œil au film Le Dîner de cons. "Nous avions droit chacun d'inviter deux cons. C'est de là qu'est parti le festival", explique Nicolas. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le public se bouscule au portillon pour y participer. "Nous avons d'abord touché un public dont on savait qu'il le prendrait bien", raconte le jeune homme.

C'était presque un privilège d'être invité. Ça nous a fait rire.Nicolas, créateur du festival des cons

Plus besoin d'être parrainé désormais, il suffit de faire preuve d'un peu d'autodérision. "L'idée c'est d'ouvrir l'événement à tout le monde, on est tous le con de quelqu'un d'autre", commente Nicolas sur France Bleu Loire Océan. Au programme de cette cinquième édition : de la musique, de quoi se restaurer et une pêche au canard revisitée. Les trois amis espèrent réunir 850 cons. Le prix de l'entrée s'élève à 14 euros.