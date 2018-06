Le festival Solidays fête ses 20 ans et reste engagé

Trois jours de fête, de musique et de sensibilisation autour du sida. Le festival débute vendredi à l’hippodrome Longchamp à Paris.

Cette année David Guetta, DJ Snake, Jain, Clara Luciani, Bigflo & Oli ou encore The Kills sont attendus, à partir de vendredi 22 juin, pour une édition très spéciale de Solidays. Cela fait 20 ans que le festival réussit à parler musique et engagement dans la lutte contre le sida. Avec des artistes qui portent aussi ce message.

L'auteur de la bande originale de 120 Battements par minute

Arnaud Rebotini a signé la bande originale du film 120 Battements par minute et redonné vie au cri des années sida signé Bronski Beat, il ne pouvait être absent de cette édition anniversaire de Solidays : "Je suis d’une génération qui est rentrée dans la sexualité avec le sida. Chez les jeunes, on a l’impression que ce n’est plus du tout évident. '120 Battements par minute' a donné un peu de lumière à nouveau sur l’épidémie."

Je trouve cela intéressant qu’un festival de musique puisse se faire autour de cette causeArnaud Rebotini

De David Guetta à Jain, de Shaka Ponk à Amadou & Mariam

À ses côtés, des dizaines d'artistes venus pour jouer, mais aussi parler, et se faire entendre. De David Guetta à Jain, de Shaka Ponk à Amadou & Mariam, chacun vient à Solidays avec une sensibilité particulière.

L'enjeu du festival, financer la lutte contre le sida touche aussi les plus jeunes, comme Clara Luciani : "Je voulais y participer depuis longtemps, j’étais hyper heureuse d’être programmée sur la scène de Solidays", et d'ajouter : "Je pense que le sida a été un peu banalisé ces dernières années. L'espace de quelques jours, on se souvient et c'est important".

Après un creux l'année dernière, Solidays espère repasser la barre des 200 000 festivaliers. Un chiffre pour lutter, un signe pour fêter les 20 ans de la plus belle des manières.