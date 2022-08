Le Festival Dé’couvrir en Corrèze mêle musique et poésie pour son 20e anniversaire

Enfin, après deux éditions annulées par la crise sanitaire, le Festival Dé’couvrir fait son grand retour à Concèze et ses alentours. L’événement célèbre la musique et la poésie autour de six soirées d’exceptions jusqu’au 16 août. L’occasion de découvrir sous un nouvel aspect des artistes déjà bien connus comme Jil Caplan interprète du tube fard des années 90 Tout c’qui nous sépare. Cette fois-ci, l’artiste se dévoile écrivaine, elle déclame à l’assemblée des passages de son livre autobiographique Le Feu aux joues accompagnée d’une guitariste en improvisation sonore. “J’ai été très touché par le livre de Jill, il est très étonnant. Bizarrement peu de livres ont été faits dans ce genre-là, chaque chapitre est lié à une chanson et à un passage de sa vie”, précise Matthias Vincenot, organisateur du festival.

France 3 Nouvelle-Aquitaine / N. Santi / C. Laulanet / X. Beaudlet

Mais le public pourra aussi découvrir pendant cette semaine de festivités plusieurs cartes blanches données à des artistes en tout genre. À Concèze, le duo d’actrice Muriel Combeau et Tatiana Gousseff familière du petit écran exposeront leur univers, à travers leurs coups de cœurs et leurs curiosités. Les spectateurs auront aussi l’opportunité d’écouter les mélodies du musicien néerlandais Dick Annegarn. Le chanteur de Bruxelles a conçu pour le festival un méli-mélo créatif autour de ses textes et de ses compositions.

"J'veux du soleil"

Du côté de Tulle, le poète et accordéoniste Alain Chapelain fera rêver le public avec son œuvre tout à fait singulière où il manie avec dextérité les touches comme les vers. Il partagera l’affiche avec le groupe Au p’tit bonheur qui fera vibrer le public avec leurs chansons bohèmes et l’entêtante J’veux du soleil. Le festival reste comme toujours gratuit mais les dons sont ouverts pour soutenir l’association.

Festival Dé’couvrir jusqu'au 16 août, gratuit, à Concèze et ses alentours, Nouvelle-Aquitaine