Installé dans un ancien cratère, le festival du Volcan du Montpeloux fait jaillir la culture en plein air

Chaque été, depuis 2006 en Auvergne, ce site exceptionnel accueille des spectacles sur une scène flottante. Un moment magique pour les spectateurs comme pour les artistes.

(Images drone - Agence Qui Plus Est)

Le festival du Volcan du Montpeloux , à Saillant (Puy-de-Dôme), transforme l’ancien cratère de volcan en salle de concert à ciel ouvert tous les jeudis soir, de fin juin à fin août. Théâtre, danse, cirque, musique... La programmation se veut éclectique et l’ambiance intimiste.

Pour préserver ce site exceptionnel, la jauge est limitée à 200 festivaliers. La plupart des spectacles se joue à guichets fermés. Le concert proposé le 17 août par le quatuor Prima Vista n’a pas dérogé à la règle. Entre l’univers romantique de la Vienne du XIXe siècle et la beauté du site, les spectateurs ont vécu un moment hors du temps.

France 3 Auvergne - C. Duquesnois / M. Verlaine / A. Papin

Carrière infernale

Si ce festival connaît un tel succès, c’est d’abord en raison du lieu, insolite et unique. Né il y a 18 millions d’années, le Montpeloux est l’un des rares exemples de relief volcanique des Monts du Forez. Au Moyen Âge, il a servi de promontoire à un château fort.

Par la suite, sa destinée fut plus chaotique et beaucoup moins bucolique qu’aujourd’hui. Une carrière d’exploitation de basalte s’est développée, rendant la vie des riverains infernale jusque dans les années 90, avec les tirs de mine réguliers et le bruit des concasseurs.

Une scène qui accueille toutes sortes de spectacles. En cas de mauvais temps, une solution de repli est proposée. (France 3 Auvergne)

Ecrin culturel

Quand le projet de transformer cette carrière en lieu de spectacle a été lancé en 2000, les habitants ont d’abord été vent debout, créant même un comité de défense. La peur des nuisances touristiques était bien présente.

Mais la concertation a porté ses fruits. Le site a été sécurisé et valorisé pour lui rendre son caractère végétal tout en mettant en valeur ses magnifiques orgues basaltiques. Aujourd’hui, il est devenu un lieu de promenade très prisé et une attraction culturelle avec la création du festival en 2006.

Une grande proximité entre les artistes et le public. Ici, le quatuor Prima Vista en concert le 17 août. (France 3 Auvergne)

Des lieux hors-norme

Le festival du Volcan de Montpeloux n’est pas le seul en France à se dérouler dans d’anciennes carrières réhabilitées. Celles de Rognes (13) accueillent le festival international de piano de la Roque d'Anthéron. Toujours dans les Bouches-du-Rhône, aux Baux-de-Provence, les anciennes carrières sont devenues les Carrières de Lumière, un lieu magique où les œuvres de grands artistes sont projetées sur les murs.

L’histoire de ces sites les rend très particuliers à bien des niveaux. Pour les artistes, c’est à la fois dépaysant et stimulant. Pour Baudime Jam, alto au sein du Quatuor Prima Vista, jouer en extérieur en un défi. Surtout quand on joue de la musique de chambre ! "Ça ne s’appelle pas comme ça pour rien, ironise le musicien. C’est prévu pour jouer dans des salons où le son est plus canalisé (...). Ici, l’acoustique est exigeante", conclut-il.

17e festival du Volcan du Montpeloux jusqu'au 24 août à Saillant

Aucune réservation possible, le festival affiche complet jusqu'à la fin.