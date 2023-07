Festival Off Avignon 2023 : avec "Humains", Narcisse met en scène notre humanité dans un spectacle musical hypnotique

Auteur et interprète, Narcisse est à la hauteur de son ambition de raconter en 1h20 l’histoire de l’humanité. Une belle mise en scène de Jean-Philippe Daguerre lui donne vie au Théâtre de La Luna, dans le off d’Avignon.

Quatrième spectacle musical de Narcisse, Humains surprend par le naturel avec lequel il s’approprie l’ampleur de son sujet, l’histoire humaine. Partant d’un téléphone portable, il remonte jusqu’à la posture verticale des premiers hominidés, pour revenir au big data. Boucle temporelle et musicale mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, Humains est au Théâtre de La Luna, dans le off d’Avignon jusqu'au 29 juillet.

Coup de Gong

Pourquoi les humains écrivent-ils, composent-ils de la musique, vont sur la Lune ? Reposant sur un socle scientifique, philosophique et éthique solide, Humains réussit le challenge d’enchanter et d'apprendre grâce à un texte vivant, une scène innovante, une interprétation séduisante et une musicalité novatrice. Au milieu de la scène, Narcisse slame ou déclame son texte. Il partage l’espace avec Robin Pagès, guitariste électrique et éclectique, également claviériste. Une vingtaine d’artistes en hologramme, parfaitement raccord, les rejoignent : un percussionniste mandingue, une violoncelliste, une hautboïste baroque avec un danseur hip-hop…

La performance est remarquable, dans l’écriture, la musique, et la dramaturgie. Cet OVNI théâtro-musical évoque une conférence spectacle à l’énergie communiquée à la salle. Narcisse s’est adjoint la participation d’éminents ethnographes, archéologues, philosophes, astrophysiciens, historiens, biologistes et généticiens pour le texte. Ces puits de sciences et de sens n’en donnent pas moins envie de se lever de son siège, de danser, de rejoindre la scène, avec un sens du partage qui rappelle le groupe Gong de David Allen.

Au carrefour des mondes

Humains est dans ce sens accessible à tous, comme une grande fête du savoir en musique et poésie. Projet œcuménique et universel, Humains l’est aussi comme concert. Narcisse a fait appel à Vincent Zanetti, ethnomusicologue, pour ouvrir son œuvre à toutes les musiques du monde. En hologrammes : sept hommes, sept femmes, deux non binaires et une chorale mixte jouent une partition prêchant la tolérance et l’ouverture au monde, au centre du spectacle.

Aux manettes de ce croisement entre les sciences humaines et le show, Jean-Philippe Daguerre, co-metteur en scène avec Narcisse d’Humains, joue de la rencontre entre la technologie et l'humanité, les deux pôles du spectacle. Sens et forme se répondent, s’imbriquent et impressionnent dans une œuvre ambitieuse, théâtrale, musicale et ludique.

Humains

De Narcisse

Mise en scène : Narcice, Jean-Philippe Daguerre

Avec Narcisse et Robin Pagès

Théâtre de La Luna

1 Rue Séverine, 84000 Avignon

Tél : 04 90 86 96 28