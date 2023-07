Festival d'Avignon 2023 : nos coups de cœur de la semaine

Dans le foisonnement des propositions du Festival d'Avignon, dans le "In" comme dans le "Off", voici une sélection de spectacles qui nous ont émus, nous ont interpellés ou nous ont fait rire.

Brazza–Ouidah–Saint-Denis

Brazza–Ouidah–Saint-Denis se penche sur l’histoire des tirailleurs africains engagés aux côtés de la France pendant la Seconde guerre mondiale. Par méconnaissance ou facilité, ils ont tous été appelés "sénégalais" alors qu’ils venaient aussi du Congo, du Gabon ou du Bénin. Comment ce passé nous habite-t-il aujourd'hui ? La pièce nous plonge dans l’histoire de Melika, jeune femme française d’origine togolaise, qui découvre un jour que son grand-père était engagé volontaire aux côtés de la France. Entre ambiguïté des archives et tabou familial, Alice Carré fait un parallèle réussi entre passé et présent. La metteure en scène montre en filigrane comment cette histoire en dit beaucoup sur les relations franco-africaines.

"Brazza–Ouidah–Saint-Denis" d’Alice Carré

Au théâtre du 11 à Avignon

Du 7 au 26 Juillet à 18h25, relâche les jeudis 13 et 20 juillet

Durée : 1h30

Brazza–Ouidah–Saint-Denis. Une piéce sur les tirailleurs africains au Festival off d'Avignon 2023 (Crédit Photo : Luc Maréchaux)

Ziggy Stardust

Léonie Pernet revisite de fond en comble avec génie Ziggy Stardust de David Bowie. Cette magicienne de l’électro réinterprète The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, qui apporta la consécration à David Bowie en 1972. Accompagnée de Jean Sylvain le Gouic et Yovan Girard, le trio en ont donné une version totalement réinventée et contemporaine : historique.

Tournée en France en Novembre 2023

Yovan Girard, Léonie Pernet et Jean Sylvain le Gouic réinterprète "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" dans la cour du Lycée Saint-Joseph au Festival d'Avignon le 16 juillet 2023. (RAYNAUD DE LAGE CHRISTOPHE )

UL

La pièce raconte l’histoire d’Elvis de retour de l’Armée, dans sa famille qui a totalement changé. Son père macho tyrannique est devenu l’esclave de sa mère après un AVC. Sa mère autrefois soumise, ne range plus, ne lave plus et a pris le pouvoir à la maison en faisant régner le désordre. Sa petite sœur a de la barbe suite à sa prise d’hormones, elle est maintenant son frère. Pour la première fois en France, UL a été jouée aux États-Unis, à Londres, au Canada et en Australie. Elle est écrite par Taylor Mac, premier américain à avoir reçu le prix international The Ibsen Award, considéré comme le Prix Nobel du théâtre. "UL" est l’une des solutions préconisées sur les forums LGBTQIA+ français pour remplacer les pronoms genrés, "le, la, lui", en complément de IEL. Un spectacle drôle et touchant sur le quotidien de certaines familles bouleversées par les mutations sociétales, sans savoir comment réagir. Instructif.

"UL" de Taylor Mac, mis en scène par Isabelle de Botton

Au Théâtre du Balcon à Avignon

Du 7 au 26 juillet à 12h00, relâche les 13 et 20 juillet

À partir de 15 ans - Durée estimée : 1h20

Les comédiens de la pièce "UL" de Taylor Mac, mise en scène par Isabelle de Botton au Festival d'Avignon 2023 (GILBERT SCOTTI)

Femme non rééducable, Anna Politkovskaïa

Le texte de Stéphano Massini est transparent et d’une fluidité que n’égale que le détail avec lequel le parcours fatal d’Anna Politkovskaïa est reconstitué. Il est parfois difficile à écouter dans sa dureté. En cinq actes, Femme non rééducable suit les règles de la tragédie. À la mise en scène, Laurent Mascles a peaufiné des éclairages qui participent à une évocation sobre mais forte, très visuelle, sur les plages électroniques sombres et atmosphériques de Gilles Monfort.

"Femme non rééducable, Anna Politkovskaïa"

De Stéphano Massini

Mise en scène : Laurent Mascles

Du 7 au 29 juillet à 17h25 - Relâches : 10, 17, 24 juillet

Au Bout Là-bas (Théâtre)

23 Rue et Place Noël Antoine Biret, 84000 Avignon

Tel : 06 41 30 53 27

La Guerre n'a pas un visage de femme

La Prix Nobel de Littérature 2015, Svetlana Alexievitch, a recueilli de multiples récits de témoins de la Seconde Guerre mondiale, pour les réunir en paroles de cinq femmes soldats. Une fresque héroïque, où le courage le dispute aux désillusions. Rigueur, humour et fluidité donnent corps à ces récits, où l’on passe de la critique culinaire de la "tambouille", à la chirurgie de campagne, en passant par les exploits d’une tireuse d’élite, ou la parenthèse d’un baiser volé. Ces femmes engagées sont multiples, frondeuses, tendres, révoltées, amusantes, ou amoureuses, à l’image d’un chœur d’actrices qui fait corps.

"La Guerre n'a pas un visage de femme"

De Svetlana Alexievitch

Adaptation et mise en scène : Marion Bierry

Avec : Cécilia Hornus, Sophie de La Rochefoucauld, Sandrine Molaro, Emmanuelle Rozès, Valérie Vogt

Théâtre du Girasole

24 bis rue Guillaume Puy

84000 Avignon

Tél : 04 90 82 74 42