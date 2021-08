Festival du cinéma américain de Deauville : une 47e édition sous le signe de la "renaissance culturelle", en présence de Johnny Depp

"162, c'est le nombre de jours pendant lesquels les cinémas sont restés fermés cette année", a souligné, en guise d'introduction, Bruno Barde, directeur du 47e Festival du cinéma américain de Deauville (Calvados).

A l'approche des premiers jours du festival, qui se tiendra du 3 au 12 septembre, ce dernier a insisté sur le souhait des organisateurs de présenter une "diversité" de longs-métrages : des films de studios aux plateformes, en passant par "les indépendants qui font la compétition".

En présence de Johnny Depp et Oliver Stone

L'acteur américain Johnny Depp, à l'affiche du film City of lies de Brad Furman, présenté en première française hors compétition, fera le déplacement à Deauville pour assister au festival, ont annoncé les organisateurs.

Johnny Depp se prêtera même au jeu des rencontres avec les festivaliers, aux côtés d'Oliver Stone, réalisateur du documentaire JFK l'enquête qui plonge dans les secrets de l'assassinat de l'ancien président américain. Ces rencontres auront lieu samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre.

Côté premières mondiales, huit films seront présentés dont deux en compétition pour le Grand prix du jury international de Deauville : The last son de Tim Sutton et We are leaving things d'Antonio Tibaldi.

Le très attendu "Dune" de Denis Villeneuve

Les organisateurs ont qualifié la compétition 2021 de "renaissance du genre". Parmi les 13 films en compétition figure également Pig de Michael Sarnoski, avec Nicolas Cage, un film "d'une beauté et d'une profondeur énormes", selon le journal Washington Post. Le festival proposera en première mondiale L'amour c'est mieux que la vie, présenté comme le dernier film du réalisateur français Claude Lelouch.

Hors compétition, outre City of lies, le festival projettera neuf films dont le très attendu Dune, réalisé par Denis Villeneuve et adapté du roman science-fiction éponyme de Frank Herbert. Le festival va aussi accueillir pour la deuxième année consécutive quelques films de la sélection officielle du Festival de Cannes dans L'heure de la Croisette.

"Mon baromètre, c'est les salles"

Pour cette édition 2021, Bruno Barde mise sur "une affluence importante", semblable ou un peu meilleure que celle de l'an passé où le festival avait réuni 38 000 festivaliers. En temps normal, le festival accueille 60 000 personnes. "Mon baromètre, c'est les salles", a déclaré le directeur du festival qui voit dans l'événement une "renaissance culturelle" post-pandémie.

Le Centre International de Deauville (CID) accueillera les projections des 70 films et les salles recevront le public en "jauge pleine sans aucune limitation" mais avec contrôle du pass sanitaire, ont indiqué les organisateurs.