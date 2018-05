Festival de Cannes : on vous explique la bataille autour de "L'Homme qui tua Don Quichotte"

Le cinéaste Terry Gilliam a terminé son film, "L'Homme qui tua Don Quichotte", au terme de vingt-cinq années de revirements. Mais son parcours du combattant n'est pas terminé. Le producteur portugais Paulo Branco attaque en référé le Festival de Cannes, dont le film doit faire la clôture, pour empêcher sa diffusion.

Après vingt-cinq années de galère dans la production, le film pourrait finalement rester dans les cartons. Le tribunal de grande instance de Paris doit statuer, lundi 7 mai, sur la demande en référé du producteur Paulo Branco, qui réclame l'interdiction de la diffusion du long métrage L'Homme qui tua Don Quichotte.

Le film, qui utilise le ton de l'absurde, retrace l'histoire de Toby, un publicitaire entraîné dans les aventures d'un vieux cordonnier espagnol qui s'imagine être Don Quichotte, un personnage généreux et issu du célèbre roman espagnol de Cervantes.

Le producteur portugais mène une bataille judiciaire contre le réalisateur du film, Terry Gilliam, qui travaille sur le film depuis plus de deux décennies. Les dirigeants du Festival de Cannes ont pris fait et cause pour le réalisateur et ont décidé de diffuser le film lors de la clôture, le 19 mai, date de sa sortie en salle. La justice doit décider si le film peut être diffusé. Franceinfo revient sur l'histoire mouvementée de ce film.

Pourquoi a-t-il fallu vingt-cinq ans au film pour voir le jour ?

A l'origine du projet se trouvent l'imagination et la volonté du réalisateur Terry Gilliam, né aux Etats-Unis mais ayant renoncé à la nationalité américaine au moment de la guerre en Irak. Membre des Monty Python, le cinéaste avait dû abandonner le tournage du film en 2000, en raison d'une série d'événements malchanceux.

Les ennuis s'accumulent lors du premier tournage aux alentours de Madrid, avec les acteurs Jean Rochefort, Johnny Depp et Vanessa Paradis. Les problèmes de dos de l'acteur français, l'ouragan qui détruit le plateau et les passages intempestifs d'avion de chasse F16 de l'armée de l'air espagnole interrompent le projet. Le "making of" du film devient un documentaire à part entière, retrançant les étapes de ce fiasco : Lost in La Mancha sort en France à l'été 2003.

Le réalisateur n'abandonne pas. Il remet le couvert à plusieurs reprises, entre 2008 et 2016, avec de nouveaux acteurs stars, comme Robert Duvall, Ewan McGregor ou Owen Wilson. Là encore, le projet tombe à l'eau, faute de financements.

La malédiction semble s'éloigner en 2016, lorsque Terry Gilliam parvient à relancer la production du film. Son sauveur est Paulo Branco. Avec sa société, Alfama Films, le producteur portugais achète, en avril 2016, les droits sur le long-métrage. Mais là encore, l'aventure tourne au naufrage. Des désaccords artistiques et financiers font capoter le projet et Terry Gilliam rompt son contrat avec le producteur.

Il se tourne alors vers la société espagnole Tornasol et le géant américain Amazon, qui faisaient initialement partie de la structure de coproduction constituée par Alfama Films. Et c'est avec eux qu'il finit par réaliser son film, entre mars et juin 2017. Y figurent Jonathan Pryce (Brazil) et Adam Driver (Star Wars: le Réveil de la Force).

En mai 2017, la justice française se prononce en première instance en faveur de Paulo Branco, reconnaissant ses droits sur le film. La justice rejette cependant sa demande d'en arrêter le tournage, alors en cours. L'affaire est examinée en appel à Paris début avril 2018. La décision est attendue le 15 juin. En attendant, Paulo Branco attaque le Festival de Cannes en référé pour empêcher sa projection.

Que se reprochent les deux cinéastes ?

Chaque partie demande à être considérée comme le producteur du film. D'un côté, Paulo Branco affirme que le contrat signé en 2016 est toujours valide, et que sa société a injecté de l'argent dans le film, le sauvant de la faillite. De l'autre, les producteurs et Océan Films, le distributeur du film en France, démentent dans un communiqué une quelconque participation financière d'Alfama Films. "Il n'a pas produit le film sélectionné par le Festival de Cannes", assènent-ils. Le coût final du film est de 17 millions d'euros.

"Ce film ne peut avoir aucune forme d'exploitation sans l'accord préalable d'Alfama Films" qui en détient les droits, martèle Juan Branco, le fils et avocat de Paulo Branco. Selon lui, le Festival de Cannes doit recueillir l'accord de tous les producteurs avant de diffuser l'œuvre en clôture."C'est une tentative de passage en force dont Thierry Frémaux [le délégué général du festival] se rend complice", dénonce-t-il.

Pourquoi risque-t-il de ne pas être projeté au Festival de Cannes ?

Résultat ? L'Homme qui tua Don Quichotte n'a toujours pas de visa d'exploitation, selon les données du Centre national du cinéma (CNC), consultées vendredi par l'AFP. Si l'absence de visa ne l'empêche pas d'être montré dans le cadre d'un festival, le film pourrait ne pas être diffusé sur la Croisette, en cas de décision favorable de la justice. Si le juge des référés statue en faveur de Paulo Branco, la diffusion du film sera suspendue jusqu'au 15 juin, date de la décision de la justice pour le procès en appel, explique 20 minutes. Si le juge rejette la demande de Paulo et Juan Branco, alors le film pourra être diffusé.

Pierre Lescure et Thierry Frémaux, respectivement président et délégué général du Festival, ont dénoncé les "agissements" du producteur portugais, confirmant leur volonté de soutenir le réalisateur et de diffuser le film. Ils assurent néammoins qu'il respecteront la décision de la justice attendue pour lundi soir, ou mercredi, mardi étant un jour férié et le jour de l'ouverture du Festival de Cannes.