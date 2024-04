Festival de Cannes 2024 : de la comédie musicale au film d'horreur, le cinéma français riche et varié

Jacques Audiard, Christophe Honoré, Gilles Lellouche, Alain Guiraudie ou encore Noémie Merlant comptent parmi les cinéastes français attendus sur la Croisette pour cette 77e édition du Festival de Cannes. Ils retrouveront des réalisatrices comme Agathe Riedinger ou Louise Corvoisier qui sont en sélection officielle pour la première fois.

En lice pour éventuellement une deuxième Palme d'or après celle obtenue pour Dheepan (2015), Jacques Audiard présentera Emilia Perez, "une comédie musicale (autour) des cartels mexicains", a indiqué Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, lors de la présentation de la sélection officielle le 11 avril, à Paris. Au générique du film la comédienne Zoe Saldana, l'actrice et chanteuse Selena Gomez et le comédien Edgar Ramírez.

La deuxième entrée française dans la compétition "pour un film complètement américain" est le long métrage de Coralie Fargeat, The Substance, avec la comédienne américaine Demi Moore et Margaret Qualley. La fiction, au générique duquel on retrouvera Ray Liotta et Dennis Quaid, est un film de genre, "un body horror assumé". "Mettez des protections", a prévenu Thierry Frémaux qui explique qu'il y aura beaucoup de sang. "On a le sentiment qu'il traverse justement l'écran", rajoute-t-il. . En évoquant le style de Coralie Fargeant (Revenge), Thierry Frémaux en a profité pour saluer au passage Julia Ducournau, Palme d'or 2021 pour Titane.

Christophe Honoré, avec Marcello Mio, est de nouveau en lice pour la Palme d'or. Il retrouve Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay dans un film quasiment familial puisqu'il s'agit d'une évocation fictionnelle du grand acteur italien, Marcello Mastroianni, le père de l'actrice française. Chiara Mastroianni interprète son double fictionnel, qui décide du jour au lendemain d'habiter dans "dans la peau de son père". C'est bien une fiction et pas un documentaire, a insisté Thierry Frémaux.

Le "Diamant brut" de Riedinger, "L'amour ouf" de Lellouche

Après plusieurs passages sur la Croisette, dont celui très remarqué avec Le Grand Bain (2018), le comédien et réalisateur Gilles Lellouche se lance dans la compétition avec L'amour ouf, son "grand projet", une autre comédie musicale française avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. La romance, celle de Jackie et Clotaire qui ont grandi ensemble dans le nord de la France dans les années 80, a déjà une date de sortie : le 16 octobre prochain.

« 88 jours passés avec cette équipe exceptionnelle, je ne vais pas faire le fier ce soir. »



Pour « Beau Geste », @pierrelescure a assisté à l'émouvant dernier jour de tournage de « L'amour ouf », le nouveau film de Gilles Lellouche.



👉 https://t.co/g5XuveeiCf pic.twitter.com/q5bhCttnTo — france.tv cinéma (@francetvcinema) October 15, 2023

C'est le premier film d'Agathe Riedinger, que Thierry Frémaux a décrit comme "une petite-nièce du Sud de la France" des frères Dardenne, qui clôt la liste des œuvres françaises candidates à la Palme d'or. Liane, le personnage de Diamant Brut, est une jeune fille dont le désir d'accomplissement passe "par une deuxième existence, virtuelle, sur les réseaux sociaux". "C'est un film extrêmement contemporain", a déclaré Thierry Frémaux. Vincent Cassel est à l'affiche du dernier long métrage du Canadien David Cronenberg, The Shrouds, dont le film est en compétition.

Dans la section Un Certain Regard, celle des découvertes, trois premiers films français seront présentés : Le Royaume de Julien Colonna, Vingt Dieux ! de Louise Courvoisier et September Says de Ariane Labed. Boris Lojkine proposera, pour sa part, L'histoire de Souleymane où il retrouve Nina Meurisse, après Camille (2019). Les festivaliers découvriront également Le Procès du chien réalisé par Laetitia Dosch.

Après Annette, film d'ouverture de l'édition spéciale du festival de Cannes qui s'est déroulée en juillet 2021, Leos Carax revient sur la Croisette et à Cannes Première avec C’est pas moi, un essai autobiographique "assez court" et "fulgurant", selon Thierry Frémaux. Dans cette nouvelle section du festival, Emmanuel Courcol projettera En Fanfare. Sa précédente fiction, Un Triomphe, avait été sélectionnée en 2020 mais n'avait pas eu droit à une séance cannoise pour cause de pandémie. "On est heureux de l'accueillir physiquement", s’est réjoui le délégué général du festival de Cannes.

Le "vrai premier film" de Daniel Auteuil

Les cinéphiles verront aussi le dernier Alain Guiraudie, Miséricorde, un long métrage "sur la circulation du désir" du côté des hommes ainsi que Le Roman de Jim signé par Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu, avec notamment avec Karim Leklou. Toujours à Cannes Première, le Franco-cambodgien Rithy Panh, qui continue l'exploration cinématographique de l'histoire de son pays marqué par le génocide perpétré par les Khmers rouges, donne Rendez-vous avec Pol Pot.

La fiction de Daniel Auteuil (Le Fil), dont il dit que c'est "son vrai premier film", ainsi que les documentaires de Claire Simon (Apprendre) et de Yolande Zauberman (La Belle de Gaza) sont programmés en Séances spéciales. Le deuxième long métrage de Noémie Merlant, Les Femmes au balcon, pitché comme "un film féministe à Marseille" sera à découvrir en Séance de minuit. "Le Deuxième acte" de Quentin Dupieux, avec sa pléiade de stars françaises dont Léa Seydoux, ouvrira la 77e édition du Festival de Cannes. Comme à l'accoutumée, Thierry Frémaux a indiqué que la sélection officielle devrait être étoffée dans les prochains jours, l'occasion peut-être de faire des additions françaises.