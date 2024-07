Législatives 2024 : le Festival d'Avignon lance une nuit de mobilisation contre l'extrême droite jeudi, baptisée "La nuit d'Avignon"

Parce que depuis le soir du premier tour des législatives anticipées dimanche 30 juin, "la menace de l'extrême droite au pouvoir n'est plus théorique, mais bien réelle", le Festival d'Avignon lance, comme l'avait annoncé lundi son directeur Tiago Rodrigues, une nuit de mobilisation jeudi 4 juillet.

Ont notamment répondu présent, les actrices Jeanne Balibar, Andréa Bescond, Corinne Masiero, l'acteur et rappeur Joey Starr, le metteur en scène Alexis Michalik, ainsi que la militante écologiste Camille Etienne.



Cette "nuit des arts, de la pensée et du débat" aura lieu dans la cour d'honneur du Palais des papes, dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 juillet, de 0h30 jusqu'à l'aube, à l'issue de la représentation de Dämon. El funeral de Bergman d'Angélica Liddell, indique le communiqué.

Organisée en coopération avec la Ville d'Avignon, Avignon Festival & Compagnies, la CGT-Spectacle, le Syndeac, les artistes du Festival d'Avignon et de nombreux acteurs de la société civile, cette "nuit populaire" entend "contrer l'inéluctabilité supposée de la victoire de l'extrême droite" et continuer à porter et défendre "un autre projet de société progressiste, populaire, démocratique, républicaine, féministe, écologiste [et] antiraciste".

"Pour une nuit encore, nous nous battrons pour qu'au soir du 7 juillet, Avignon entre en célébration plutôt qu'en résistance", conclut le communiqué.

Samedi 29 juin, jour de l'ouverture du festival, les principaux syndicats du spectacle vivant se sont réunis à Avignon pour exprimer leur crainte de voir l'extrême droite devenir majoritaire à l'Assemblée nationale. Malgré une belle programmation, la 78e édition a débuté dans un climat d'angoisse pour l'avenir de tout un secteur culturel.