Festival Off d'Avignon 2024 : "160 000 enfants", la parole des victimes d'abus sexuels délivrée par trois comédiennes

La pédophilie vise les filles comme les garçons, entre et 8 et 14 ans, et est depuis longtemps éludée, hormis quelques affaires qui ont fait la une. Leurs mots sont dans le Off d'Avignon.

Adapté de 160 000 enfants. Violences sexuelles et déni social (Gallimard) d'Édouard Durand, interprétée par trois comédiennes, les témoignages d'outrage aux enfants s'exposent face au public. Frontalement, Nacima Bekhtaoui, Cécile Morel et Isis Van Groeningen jettent le pavé dans la mare.

La cause n'est pas si fréquemment évoquée. Le théâtre s'en empare et le Festival Off d'Avignon la met en avant jusqu'au 21 juillet au théâtre des Lila's.

Choqué à vie

Juge et expert, spécialiste des conflits conjugaux, Édouard Durand s'est penché sur les dérives incestueuses, avec la publication en 2022 de Défendre les enfants (Seuil). La pièce adapte son second ouvrage publié en 2024 sur le sujet. Des pères, des mères, des fils, des filles confient les "tendresses" et gestes cachés, subis, enfouis au fond d'eux-mêmes, avec en bout de course un trauma.

Un choc à vie. Consciemment ou non, la découverte du sexe chez l'enfant par l'adulte ne peut avoir que des conséquences tragiques sur le reste de sa vie. Viol, attouchements, harcèlement, les "techniques" sont les mêmes avec les enfants qu'avec les adultes. L'âge de la maturité sexuelle est fixé en France à 15 ans. Dix ans est l'âge moyen des enfants victimes.

Sobriété et précision

Choisissant une approche tripartite, les comédiennes interprètent les témoins qui relatent un vécu, une peine, une brisure. Le texte est clair sans être scandé et la sobriété ne minimise pas les faits. Qu'entend-on ? Des foyers, des gestes, des mots gentils, puis oppressants, comme ces mains qui fouillent en des lieux secrets, inconnus, tabous. Des flics "impréparés" concluent sans suite des témoignages qui les gênent ou surprennent. D'après le rapport de la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes d'agressions sexuelles chaque année. En France, 6,7 millions de personnes déclarent avoir été victimes d'inceste, les filles étant majoritaires à 78%. Tristes et froides mathématiques qui suggèrent l'ampleur du désastre.

Début juillet, une enquête de journalistes de Médiapart a recensé 77 cas révélant des dysfonctionnements dans le sport français, chiffrant 276 victimes dans 28 sports différents, la grande majorité des victimes étant âgées de 15 ans maximum au moment des faits. Qu'il n'en soit plus ainsi.

"160 000 enfants"

D'après Édouard Durand

Du 2 au 21 juillet, 1h, relâche les 8 et 15 juillet

Théâtre des Lila's

8 rue Londe, 84000 Avignon

