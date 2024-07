Festival d'Avignon Off 2024 : "Des chèvres en Corrèze" ou l'inextinguible solitude avec le sourire

Dimitri Lepage, auteur et comédien, réussit un beau seul en scène humaniste et touchant qui parvient à rester léger sur un sujet grave.

La vie d’un homme, de la naissance à l’automne de son existence, défile. Dans ce qu’il appelle sa "grotte", cet homme veut nous raconter une histoire, que l’on comprend vite être la sienne. Toutes les étapes y passent avec un ton critique et acerbe, mais aussi humoristique par le regard qu’il a sur lui-même, et dans lequel l’on se retrouve.

Jouée jusqu’au 21 juillet à 14h30 au Théâtre de L’Episcène, Des chèvres en Corrèze bénéficie d’un bon bouche à oreille, la valeur sûre d’Avignon.

Choix de vie

Sur cette scène jonchée de cadavres de bouteille, où des troncs d’arbre servent de sièges, hormis un fauteuil Voltaire, un homme évoque sa découverte du monde, enfant, ses émerveillements et ses dégoûts. Puis il s’identifie à des héros jusqu’à l’adolescence. Puis vient l’âge adulte, le moment où l’on acquière une voiture, comme un symbole de maturité. C’est le moment où les choix de vie s’imposent. Et cet homme n’est pas vraiment certain d'avoir fait les bons.

Dans ce décor désordonné, le narrateur ne se sent lui-même pas très en ordre. Son monde se réduit à sa vie dans son immeuble, voisin d’une dame âgée qui l’inquiète plus qu’elle ne le rassure, ou le laisse indifférent. Depuis l’enfance, il est dans une recherche existentielle qu’il ne semble pas atteindre, il est en quête d’identité.

Exotisme corrézien

Jamais, il ne fait allusion aux femmes, lui qui a fait le choix de vivre seul. Et comme souvent, avec la solitude vient l’alcool, d’où ce monceau de bouteilles vides qui jonche la scène. Cet homme anonyme, pour mieux être universel, hésite entre conformité et rébellion. En fait, en filigrane, se dessine un individu qui cherche la rupture, partir, comme il le dit symboliquement, "garder des chèvres en Corrèze". Un idéal qui suppose un choix radical de vie et qu’il parviendra à réaliser.

Cet "exotisme" corrézien plutôt trivial est à la mesure d’un personnage modeste mais ambitieux qui, au final, va concrétiser son projet. N’est-ce pas le but de tout un chacun ? En cela, Des chèvres en Corrèze, en partant d’un constat plutôt critique sur l’existence, s’élève vers la lumière au fil d’une dramaturgie bien rythmé. La salle comble du Théâtre de L’Episcène a été sensible à ce récit, le public applaudissant longuement un spectacle dans lequel il s’est reconnu.

Des chèvres en Corrèze

De Dimitri Lepage

Avec Dimitri Lepage

Mise en scène : Jérôme Jacob-paquay

Jusqu'au 21 juillet, 14h30, relâche lundi 15 juillet

Théâtre de L'Episcène

5 Rue Ninon Vallin, 84000 Avignon

Tél : 04 90 01 90 54