"Scènes en selle", le tout nouveau festival de Lunéville qui met à l’honneur les arts équestres

Lunéville lance sa première édition de Scènes en selle. Un festival de rue dédié à la création artistique équestre.

Entre Lunéville et le cheval, c’est une longue histoire d’amour. De tradition cavalière, la ville a accueilli jusqu’en 2018 les fameuses Rencontres équestres. Un évènement qui, pendant neuf ans, a transformé le château de Lunéville et son parc des Bosquets en théâtre équestre à ciel ouvert.

Cette année, la manifestation laisse place à un nouveau festival qui investit les rues de la ville. Scènes en selle a la particularité de faire venir les chevaux au cœur de la cité. "L’idée est de proposer aux habitants des spectacles en bas de chez eux afin qu’ils ne soient plus obligés de se déplacer" explique Mahaut Wagner, directrice artistique de l’association EquiArt Concept.

Du burlesque à la haute voltige

Pour sa première édition, Scènes en selle a invité huit compagnies. Cirque, théâtre, chant, danse, musique…toutes les disciplines artistiques sont représentées avec toujours le cheval comme fil conducteur. Avec la compagnie humoristique Les Goulus, l’animal est une marionnette chevauchée par de drôles de cavaliers au fort accent britannique.

Du burlesque, on passe à la haute voltige avec les performances équestres des acrobates de la compagnie Tempo d’Eole. Il y a également des moments plus poétiques avec cette chorégraphie intime entre Delphine Boonkeys et ses deux poneys. Onze spectacles sont à découvrir jusqu’au dimanche 23 août.