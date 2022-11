"Qu'est-ce que tu fabriques ?" : à Lyon, une exposition met en lumière l'aventure de l'industrie textile de la ville

C'est l'un des nombreux héritages du paysage lyonnais, durant près de cinq siècles l'industrie textile a façonné la renommée de la capitale des Gaules. Qu'est-ce que tu fabriques ?, la nouvelle exposition du musée Gadagne retrace cette incroyable aventure industrielle.

France 3 Rhône-Alpes / T. Petit / S. Letournel / G. Bessaa

Une expo participative

Des modestes ateliers aux grandes manufactures, entre riches familles lyonnaises et ouvriers de la soie, la déambulation plonge le public dans la grande et la petite histoire.

Grâce à des affiches, des photos, des objets du quotidien du travail, des matériaux textiles mais aussi des espaces sensoriels, toute la fabrication est détaillée. L'exposition s'adresse au jeune public comme aux plus grands et invite le visiteur à expérimenter l'art et la manière de tisser.

On peut ainsi toucher la soie, les cocons ou les bobines, sentir les épices vendues sur les foires de Lyon au XVIe siècle ou participer à des jeux interactifs. La scénographie interroge aussi les grandes questions de société qui entourent le travail. "Le sujet de l'industrie renvoie à la question du travail, à la question de l'orientation professionnelle, à la formation aussi, c'est une question que se pose beaucoup le monde industriel aujourd'hui", souligne Xavier de la Selle, directeur du musée Gadagne.

La soie, du cocon au fil, un voyage à expérimenter au musée Gadagne de Lyon (France 3 Aura)

Quatre époques

De "l’étincelle" des foires au XVe siècle à l’industrie d’aujourd’hui, en passant par la "Grande fabrique" de la soie du XVIIe au XIXe siècle et les révoltes, le parcours retrace quatre grandes étapes du récit urbain lyonnais. "Le premier temps est le temps des foires, à la Renaissance il y a un afflux de capitaux et de marchands étrangers qui donnent l'étincelle. Ensuite c'est le temps de la 'fabrique', c'est le mot pour désigner la question de l'organisation du tissage. Puis on a le temps de l'usine rationalisée et ensuite on bascule des années 1970 à aujourd'hui et comment l'industrie s'est recomposée", détaille Claire Deglise, responsable des expositions.

Aujourd'hui, l'industrie textile de Lyon est au coeur de la réflexion des politiques de la cité. Les nouveaux défis lancés par la mondialisation, la transition écologique et les crises sanitaires remettent à l’ordre du jour la question de la place de l’industrie dans la ville et le sens à donner au travail ouvrier.

Un métier à tisser de canut

L'exposition propose de découvrir toutes les techniques, les savoir-faire, ainsi que la vie des travailleurs et travailleuses du passé. Pièce maîtresse de la collection, ce métier à tisser à la grande tire. Ce symbole de l’ascension de l’industrie de la soie lyonnaise au XVIIe siècle est le seul exemplaire conservé et visible en France. C'est ce type de métier que l'on trouvait dans les ateliers des canuts (les ouvriers de la soie). "Le tisseur s'asseyait devant et avait à sa disposition les marches du dessous qui permettaient de soulever les lices pour faire le fond du tissu", explique Michel Rodarie, vice-président de l'association Soierie vivante.

Métier à tisser à la grande tire exposé au musée Gadagne de Lyon (France 3 Aura)

Une industrie dans la tourmente

Au XIXe siècle, les canuts se révoltent à plusieurs reprises dans le centre de Lyon. À l'époque, il y a environ 6000 artisans soyeux qui emploient 30 000 ouvriers. L'arrivée du métier à tisser mécanique de la marque Jaquard fragilise leur savoir-faire. Mais leurs revendications portent surtout sur un salaire garanti face à des négociants qui répercutent toujours les fluctuations du marché à la baisse.

Après l’échec de l’insurrection de 1831, les canuts redescendent de la colline de la Croix-Rousse en avril 1834. Durant une semaine de fusillades, les insurgés s’emparent de postes stratégiques de la ville, l'armée occupe le centre et les ponts. On comptera environ 600 morts et 10 000 arrestations au cours de la "Sanglante semaine". Adolphe Thiers, ministre de l'intérieur, va adopter une tactique reprise quelques décennies plus tard pour mettre un terme à la Commune de Paris : abandonner la ville aux insurgés pour l'encercler et la reprendre.

La révolte des canuts. Estampe de A. Denis datant de 1878 (MHL / Musée Gadagne)

Exposition "Qu'est-ce que tu fabriques" au musée Gadagne, 1 place du petit Collège, 69005 Lyon

Ouvert : du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h

Tarifs : 8 et 6€ - Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeur et demandeuse d'emploi, personnes en situation de handicap.