Plongez dans le monde des "Baleines" au Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle

Cette exposition est un voyage autour du monde, pour comprendre et découvrir les liens qui relient les baleines aux hommes. C'est aussi un voyage dans l'histoire, au temps des hommes préhistoriques, il y a plus de 7000 ans, avec des représentations de ces monstres des mers. L'exposition sera prochainement filmée et mise en ligne. En attendant, il est possible de la découvrir dans ce reportage de France 3 La Rochelle.

Baleine, de Bangudae à la Rochelle montre à quel point ces animaux marins occupent une place importante sur notre planète au travers d'installations interactives et d'objets ethnographiques (fanons, crânes, dents, squelettes...) L'espace central est composé d'une carte du monde puis l'exposition est divisée en quatre parties.

Squelette de baleine (France Télévisions / France 3 La Rochelle)

Une visite en quatre temps

La première, comme une entrée en matière, présente les cétacées et leur diversité. La seconde s'intéresse au lien entre les baleines et l'homme. Ces animaux sont par exemple vénérés par les Poylnésiens et chassés par les Inuits. Les visiteurs remontent ensuite le temps devant la réplique grandeur nature de la paroi de Bangudae en Corée avec des représentations de baleines.

"Sur cette paroi, c'est une sorte de condensé de l'histoire de ces populations néolithiques", précise Elise Patole-Edoumba, la directrice du Musée.

Réplique grandeur nature de la paroie de Bangudae en Corée avec des représentations de baleines (France Télévisions / France 3 La Rochelle)

Enfin la quatrième partie de cette exposition présente la situation actuelle des baleines, une espèce aujourd'hui menacée. "Elles sont comme bon nombre de mammifères marins soumises à une forte pression de l'homme notamment due à la pêche. Elles sont prises dans les filets. Il y aussi la pollution générée par les hommes. Elles subissent des gros stresses et le cheptel diminue chaque année".

De nombreux dispositifs surprenants, immersifs et ludiques, ponctuent la visite. Malheureusement, impossible pour le moment de découvrir ce monde impressionnant. Une visite virtuelle sera prochainement mise en ligne sur le site du Muséum. Quant au musée, il rouvrira ses portes dès que la situation sanitaire le permettra. L'exposition est programmée jusqu'au 5 septembre 2021.

https://museum.larochelle.fr