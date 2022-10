Maïwenn, Gad Elmaleh, José Garcia, Roschdy Zem : le festival du film de Sarlat dévoile sa riche programmation

La 31e édition du festival du film de Sarlat débutera le 8 novembre 2022 avec un beau programme de sept films. Parmi, les comédiens et réalisateurs qui fouleront les pavés de la cité périgourdine, Roschdy Zem, Maïwenn, José Garcia, Rachid Bouchareb ou encore Gad Elmaleh.

Après une année 2021 un peu terne, le festival renoue avec l’effet tapis rouge. "Étant donné que la situation de fréquentation des salles de cinéma a été assez mauvaise, les comédiens et les réalisateurs ont envie de venir à la rencontre du public", assure Pierre-Henri Arnstam, le président du festival.

France 3 Aquitaine / F. Rouliès / V. Fize / A. Cassar-Rajaud

Programmation éclectique

Gad Elmaleh fera l'ouverture des festivités le mardi 8 novembre en tant que réalisateur du film Reste un peu. Une comédie sur fond de réflexion personnelle dans laquelle il incarne un homme à l'aube de la cinquantaine sous le coup d'une révélation spirituelle. Il y est donc question du choix religieux et de famille. À l'affiche de Reste un peu, Gad Elmaleh a convié sa sœur, la metteuse en scène et scénariste Judith Elmaleh, mais aussi ses parents, Régine et David Elmaleh.

"Reste un peu", en salle le 16 novembre.

Temps fort du festival, la présentation du dernier film de Roschdy Zem, Les Miens, qui questionne des liens intimes et fraternels. La comédienne Maïwenn à l'affiche du film sera présente aux côtés du réalisateur.

"Les Miens", en salle le 23 novembre 2022.

En clôture de cette 31e édition, le drame familial Le Torrent réalisé par Anne Le Ny, La réalisatrice et l'acteur principal José Garcia seront présents le 12 novembre à Sarlat.

"Le Torrent", en salle le 30 novembre 2022.

À voir aussi dans la sélection officielle, La Passagère d'Héloise Pelloquet, Pour la France de Rachid Hami, Nos Frangins de Rachid Bouchareb, et Les Pires de Romane Guéret et Lise Akoka. "Il y a beaucoup de films qui partent d'une situation réelle ou vécue, il y a aussi pas mal de colère", dévoile Christelle Oscar, la directrice artistique du festival du film de Sarlat.

21 films seront présentés dans la section Tour du monde, neuf dans la section Jeunes regards, six en séance spéciale et deux en jeune public. Neuf courts métrages seront également projetés.

Le programme lycéen fête Fellini

À l'occasion du festival du film de Sarlat, chaque année les lycéens en option cinéma ont la chance d'assister à des ateliers permettant d'approfondir leurs connaissances et leurs pratiques mais surtout de découvrir la variété des professions du cinéma et de l'audiovisuel.

"Il y a une augmentation de 5 à 10 % dans ces options, ça nous rappelle qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ont envie de se dire qu'il y a un avenir professionnel artistique, c'est un très bon signal et le festival essaie d'y répondre le mieux possible ", constate Rafael Maestro, co-responsable du programme lycéen. Cette année, les jeunes vont réaliser une première œuvre autour du réalisateur Federico Fellini.

585 lycéens sont attendus de toute la France et même du Canada (Ottawa) sont attendus à Sarlat. 27 lycées participent à cette 31e édition.

Affiche du 31e Festival du film de Sarlat insipirée du film de Federico Fellini, Les Vitelloni (Festival du film de Sarlat)

Festival du film de Sarlat du 8 au 12 novembre 2022. Inscriptions dès le 25 octobre.