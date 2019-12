"Loup ! Qui es-tu ?" : l'exposition qui explore la figure de l'animal au musée de l'imagerie d’Épinal

Féroce ou gentil, le loup est au centre de la nouvelle exposition du Musée vosgien jusqu'au 31 mai 2020. L'occasion de découvrir les différentes interprétations culturelles et littéraires suscitées par l'animal.

Contes, dessins animés, romans policiers ou films d'horreurs, le loup est omniprésent dans l'art et la culture occidentale. Une figure bien souvent cruelle et dévoreuse d'enfants que le musée de l'image d'Epinal tente de réhabiliter à travers l'exposition Loup ! Qui es-tu ?

Une mauvaise réputation depuis la nuit des temps

Grâce à des estampes populaires françaises, le visiteur découvre les différentes représentations de l’animal qui construisent et diffusent le mythe d'une bête féroce. Une aventure culturelle qui a débuté dès le néolithique et traversé les époques. Pour se nourrir, le loup devait tuer ce qu'il trouvait sur son chemin. Comme le précise un carton de l'exposition : "Le loup aime la chair humaine". Des attaques avérées et relatées dans les gazettes. Sous Louis XV, c'est la Bête du Gévaudan qui effraie les populations et plus récemment, dans les années 1970, la Bête des Vosges sévit dans le massif du même nom et fait la une des journaux. Exposition "Loup qui es-tu" au musée de l'Image d'Epinal (France 3 Lorraine)

Pas si méchant que ça !

Une fois débarrassé de son caractère cruel, le loup peut aussi revêtir une image totalement opposée. Voire ridicule. "Le loup d'Ysengrin dans le Roman de Renart se fait toujours avoir par son compère", explique Christelle Rochette, directrice du musée de l'Image. Exposition "Loup qui es-tu" au musée de l'Image d'Epinal (France 3 Lorraine)

Et du côté des enfants, c'est plutôt la bienveillance qui règne à l'égard de l'animal des forêts. "Il m'inspire l'élégance et l'honneur", confie une jeune visiteuse. "Nous on l'adopterait et on lui donnerait à manger", disent encore deux petites filles.

Six étapes pour rencontrer le loup

L’exposition prend place dans six espaces d'exposition temporaire pour comprendre les rapports entre l’homme et le loup.



Marjolaine Leray, illustratrice, propose sa version du conte de Charles Perrault Le petit chaperon rouge. L’artiste Mircea Cantor, quant à elle, présente sa vidéo Un loup rempli d’humanité.

Spécimens d’histoire naturelle, ouvrages anciens, objets d’art, peintures et musiques enrichissent le parcours de l’exposition.



Loup ! Qui es-tu ? au musée de l'image d'Épinal jusqu'au 31 mai 2020

42, quai de Dogneville

03.29.81.48.30

Ouvert tous les jours. Les lundis de 14h00 à 18h00, les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, les vendredis de 09h30 à 18h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

TARIFS

Plein tarif : 6,00 €

Demandeurs d'emploi : 4,50 €

Etudiants / Scolaires : 4,50 €

Jeunes (Pour les - de 18 ans) : 1,00 €