Les œuvres de l'arrière-petit-fils de Karl Marx, Karl-Jean Longuet, exposées au musée Le Vergeur de Reims

135 dessins et sculptures de Karl-Jean Longuet sont actuellement exposés au musée des Vergeurs de Reims. L'occasion de découvrir l'œuvre d'un artiste qui aura peu à peu délaissé le figuratif pour se tourner vers l'abstrait. Parmi les éléments à ne pas manquer, un buste de son arrière grand-père, le théoricien du socialisme Karl Marx.

France 3 Champagne-Ardenne / M. Cousin / P. Cocquempot / E. Wunenburger

Un hommage symbolique fort pour ses descendantes. "Ce n'est pas uniquement notre famille mais également une histoire culturelle et des Beaux-Arts. Ce qui est frappant dans ses représentations de Marx, c'est que ce sont de vrais portraits où l'on sent une humanité et un regard", déclare Anne Longuet Marx, fille de l'artiste.

Une scénographie immersive et familiale

L'exposition, intitulée Karl-Jean Longuet. Dessiner et sculpter entend renouveler les dispositifs de médiation culturelle en modifiant la disposition des œuvres en les plaçant à hauteur des spectateurs. Les corps et les visages, sous toutes les formes, sont installés à hauteur du public. "La scénographie est faite pour être dans l'esprit de l'atelier de l'artiste et de ses œuvres. La question de la table est intéressante puisqu'on est vraiment au plus proche des œuvres. On voit la matière, les outils utilisés", détaille Marie-Hélène Montout-Richard, conservatrice en chef. Une ambiance plus intimiste, pour les adultes mais également pour les enfants. "On a essayé de faire quelque chose pour les familles avec ce mur des enfants, avec des livrets d'accompagnement", ajoute-t-elle.

"Cela permet de voir si tout cela fonctionne, éventuellement de nous rassurer, et puis de voir si le public adhère à la nouvelle présentation des œuvres", confie Pascal Labelle, adjoint à la culture et au patrimoine. Cette mise en scène originale sera visible jusqu'au 3 mars 2023. Elle donne un avant-goût des actions prévues pour le futur musée des Beaux Arts de Reims, dont la fin des travaux est prévue pour 2025.

Exposition Karl-Jean Longuet. Dessiner et sculpter / Du 25 novembre 2022 au 3 mars 2023 / Musée des Vergeurs, Reims.