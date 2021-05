Les jardins de Valençay se déconfinent avant la réouverture du château

Les jardins de château de Valençay dans l'Indre viennent de rouvrir au public. Les visiteurs sont sous le charme et les guides heureux de reprendre du service.

C'est un premier pas vers la réouverture des lieux culturels. Les parcs et jardins recommencent peu à peu à accueillir du public. C'est le cas au château de Valençay, où les premiers visiteurs ont retrouvé avec joie les allées fleuries du domaine aux côtés des guides, eux aussi ravis de reprendre leur activité.

Lors de la première journée d'ouverture, le temps était maussade mais cela n'a pas gâché le bonheur des visiteurs et des guides. Pour Sylvie Giroux, la directrice du château, ces retrouvailles avaient une saveur particulière : "La grande problématique de ce confinement, c'est l'altérité. Et l'autre chez nous, c'est non seulement l'équipe mais aussi le public".

Le moment est idéal pour admirer le domaine et ses mille et une couleurs printanières. Pendant le confinement, cet espace naturel de 53 hectares a évidemment été entretenu et offre un spectacle à la hauteur des attentes du public et des lieux. Les parterres de fleurs sont renouvelés à chaque saison pour donner au château un écrin chromatique digne de sa valeur architecturale.

Réouverture des jardins du domaine de Valençay (France Télévisions / France 3 Val de Loire)

Du côté des jardins, c'est une véritable splendeur. Il y a le jardin français dessiné au début du XIXe siècle par Edouard André avec ses bassins et ses allées rectilignes. À découvrir également le jardin de la princesse, ses parterres fleuris en terrasse et ses sculptures. Cet écrin de verdure offre en plus une magnifique vue sur la vallée du Nahon.

Vue du Château de Valençay (France Télévisions / France 3 Val de Loire)

Pour se reposer ou s'ombrager, un jardin d'agrément avec ses chênes majestueux est aussi à la disposition du public. Enfin, les visiteurs peuvent changer d'époque avec la grande perspective, un jardin contemporain crée en 2016, inspiré d'une gravure de 1705, premier document iconographique représentant le parc.

Une forêt avec 25 espèces d'arbres

Incontournable également, la forêt riche de 25 espèces d’arbres. Une carte pédagogique avec des panneaux renseignent sur leurs différentes origines, leurs biologies et leurs utilités. Cette balade en pleine nature de 4 km peut se faire à pied ou à l’aide d’une voiturette électrique, avec un petit détour par le parc aux daims.

Cet immense espace naturel, véritable invitation à la flânerie, est géré dans le respect de l'environnement, de la biodiversité et de la protection des espèces végétales et animales. Une belle manière de s'évader après le confinement. Les intérieurs eux, ouvriront le 19 mai prochain. Ce château au style renaissance et classique, ancienne demeure du Prince de Talleyrand, est classé parmi les 22 grands sites du Val de Loire.

Château de Valençay

2 Rue de Blois, 36600 Valençay

02 54 00 10 66

Horaires de mai à septembre : 10h-18h

Tarif pour le parc : 7 euros