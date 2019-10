Le festival Lumière de Lyon rend un hommage plein d'amour à Daniel Auteuil

Daniel Auteuil était l'invité d'honneur de la soirée d'ouverture du festival Lumière de Lyon, qui se poursuit jusqu'au 20 octobre.

Une pluie d'hommage pour Daniel Auteuil lors de la soirée d'ouverture du 11e festival Lumière. L'acteur en était l'invité d'honneur. Emu, il était également à Lyon pour présenter La belle époque, le nouveau film de Nicolas Bedos. Sa performance a été saluée par les 5000 spectateurs de la Halle Tony Garnier.

FRANCEINFO

C'est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. Quatre-vingt-dix films, deux César du Meilleur acteur (pour Jean de Florette et Manon des Sources en 1987 et pour La fille sur le pont en 2000) et de nombreux rôles qui ont marqué le public. Les réalisateurs et comédiens présents samedi soir à Lyon lui ont également rendu hommage. "Il est fascinant à voir jouer. Je me suis retrouvée hypnotisée lors d'une scène" se souvient Emmanuelle Devos. "On l'aime parce qu'il est très bon, c'est un très grand acteur, il est plus que bon" selon jean-Paul Rappeneau.

Ovationné pour son dernier rôle

"Je suis fier, heureux, et ça me fragilise. Depuis tout ce temps que je fais du cinéma, depuis tout ce temps que j'aime les gens, je sais qu'ils m'aiment aussi. On va se dire qu'on s'aime, c'est bien !". C'est un Daniel Auteuil ému et joyeux qu'ont découvert les lyonnais. Dans ce festival, qui fête ses 10 ans, on célèbre le 7e art et son patrimoine. Même si l'on vient surtout (re)découvrir de vieux films, il y a aussi des avant-premières. C'était le cas samedi avec La belle époque, de Nicolas Bedos. Il sortira le 6 novembre.

Pour certains, c'est l'une des plus belles performances de Daniel Auteuil. Il campe un sexagénaire désabusé, qui ne partage plus rien avec sa femme (Fanny Ardant). Il accepte une invitation à un faux voyage dans le temps, organisé par une société qui met en scène des événements passés à la demande de ses clients.. Il décide alors de revivre le jour de sa rencontre avec sa femme, et sa vie va être chamboulée. Un film présenté à Cannes hors compétition et qui avait ému la croisette.