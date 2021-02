Le chef trois étoiles Georges Blanc ouvre son propre musée à ciel ouvert à Vonnas

Faute de régaler les papilles, Georges Blanc met des étoiles dans les yeux avec son musée ouvert dans les rues de Vonnas, le village de l'Ain où se trouve son restaurant gastronomique. Le chef a eu l'idée de raconter en images son histoire et celle de sa famille.

Une pluie d'étoiles

La saga Blanc débute au XIXe siècle, il y a presque 150 ans. En 1872, le grand-père de Georges Blanc et son épouse Élisa ouvrent leur auberge à Vonnas au cœur de la Bresse. La première étoile est décrochée en 1929. Un peu plus de 50 ans avant que Georges Blanc n'obtienne sa troisième étoile, en 1981.

Une magnifique histoire de famille que le chef veut partager avec le plus grand nombre : "J'ai une longue carrière, ça va s'arrêter un jour et j'aimerais laisser une empreinte, c'est-à-dire l'histoire de la Maison qui rentre dans sa 150e année".

Un passionné d'aviation

Si Georges Blanc a marqué à tout jamais la gastronomie française, le chef rêvait à l'origine de devenir aviateur. Mais le destin en a décidé autrement : "J'ai toujours été passionné d'aviation et encore aujourd'hui, mais je n'ai pas pu faire ce métier pour des raisons médicales car j'étais daltonien. Donc, je suis rentré à l'école hôtelière."

Georges Blanc rejoint le restaurant familial en 1965. Comme on peut le voir sur les photos exposées de manière chronologique, à l'époque, il s'agit d'une "cuisine des mères lyonnaises, généreuse et faite avec amour."

La tradition des "Mères lyonnaises" au Musée de Georges Blanc à Vonnas (France Télévisions / France 3 Auvergne Rhône-Alpes)

Mais Georges Blanc parvient à s'écarter de cette tradition familiale avec des plats inventifs qui lui valent sa renommée internationale. "C'est intéressant de voir qu'il y a des journaux qui vont parler de Monsieur Blanc en Russie, au Québec, en Chine... Il y a toujours une histoire, explique Ludivine Coque, attachée de direction.

Des étoiles et des stars

Le musée montre aussi des photos de Georges Blanc aux côtés d'innombrables personnalités venues savourer sa cuisine trois étoiles. On peut notamment voir Johnny Hallyday ou le Lyonnais Laurent Gerra. Immanquable également, un cliché avec son ami et partenaire de rire, Paul Bocuse.

Photo de Paul Bocuse et George Blanc "heureux sans les femmes" (France Télévisions / France 3 Auvergne Rhône-Alpes)

Avec ce musée, cet ambassadeur de la gastronomie partage aussi son amour de la cuisine, ses inoubliables recettes et redonne un peu de vie à son village, Vonnas, plutôt déserté avec la crise sanitaire. À 78 ans, et malgré la fermeture des restaurants, Georges Blanc s'applique à écrire un peu plus son histoire.

Sans passion, il n'y a point d'élévation George Blanc chef triplement étoilé