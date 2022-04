La web-série humoristique à succès Les Segpa sort au cinéma

(KALLOUCHE CINEMA - MANDARIN ET COMPAGNIE - APOLLO - STUDIOCANAL - DARKA MOVIES)

Les habitants de la cité phocéenne ont eu la primeur de découvrir le long-métrage tiré de la célèbre web-série marseillaise. Les Segpa a été créée en 2016 par Hakim et Ali Bougheraba, deux enfants de Marseille.

FTR

Des Segpa dans un collège huppé

La truculente bande de copains de la web-série a, dans le film, changé d’univers scolaire. Virés de Segpa, section réservée aux collégiens qui ne peuvent pas suivre un cursus classique, ils ont intégré, à leur grande surprise, un prestigieux collège de Marseille. Mais le principal, soucieux de préserver la bonne réputation de son établissement, ne compte pas les garder. Il met en place tout un stratagème pour les renvoyer tout en conservant les aides. Les Segpa découvrent les manigances du principal. Intégrés et heureux de leur nouvelle vie, ils mettent tout en œuvre pour déjouer son plan.

Affiche du film (KALLOUCHE CINEMA - MANDARIN ET COMPAGNIE - APOLLO - STUDIOCANAL - DARKA MOVIES)

Elèves stigmatisés ?

Comme dans la série, l’humour est plus que jamais au rendez-vous. A l’issue de l’avant-première marseillaise, le public a fait une ovation à l’équipe du film. Une salle comble remplie d’adolescents. "J’ai kiffé. Ca m’a impressionné. Le film est incroyable" raconte ce jeune spectateur. Une ferveur à laquelle tout le monde n’adhère pas. En janvier dernier, quand la bande-annonce a été dévoilée, de nombreuses voix se sont élevées contre le film coproduit par Cyril Hanouna. Sur les réseaux sociaux des internautes lui reprochent de caricaturer les élèves de Segpa. Parmi eux, Rachid Zerouki, enseignant marseillais en classe de Segpa et auteur d'un livre sur le sujet : Les inclassables. "Mes élèves ont du répondant. Ce ne sont pas les abrutis qui m'ont été donnés à voir dans la bande-annonce et dans la série YouTube dont le film est tiré," fustige-t-il lors d’un entretien accordé à nos confrères de France 3.

Une polémique qui fait réagir les deux réalisateurs du film. "On ne veut vraiment pas stigmatiser les Segpa. On pense réellement que le pire des élèves peut être cadré et avoir un don dans un domaine spécifique" tempère Hakim Boughéraba. "Il faut juste qu’il trouve sa voix" conclut-il. Elèves dénigrés ou pas, c'est désormais au public de se forger sa propre opinion.