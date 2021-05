La série policière à succès "César Wagner" en tournage en Alsace

Le premier épisode, diffusé il y a plus d’un an, avait fait un record d’audience sur France 2. Fort de ce succès, l’équipe de la série tourne, en ce moment, les épisodes 4 et 5.

Un policier hypocondriaque

C’est bien sûr un crime qui conduit le capitaine César Wagner à Reichstett, dans le Bas-Rhin. Les nouveaux épisodes s’éloignent un peu de Strasbourg où se situe le commissariat du héros de la série. Un héros qui a débarqué en force sur France 2 en janvier 2020. Près de 5 millions de téléspectateurs ont vu le premier épisode qui était un pilote. Les deux autres qui ont suivi, en décembre de la même année, ont eu autant d’audience.

Le succès de la série repose, en partie, sur la personnalité du capitaine César Wagner, interprété par Gil Alma. Ce policier, confronté régulièrement à la mort, est particulièrement anxieux et hypocondriaque. Ce qui bien sûr donne lieu à des scènes cocasses. Autre rôle clé de la série : le médecin légiste, un personnage fantasque joué par Olivia Côte.

Les nouveaux épisodes devraient être diffusés sur France 2 d’ici la fin de l’année.