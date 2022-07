L'exposition Pathé consacrée à l'histoire du cinéma ouvre le festival du film d'Angoulême

Alors que Pathé souffle ses 125 bougies, ce grand distributeur de films retrace l'histoire du cinéma à travers une exposition estivale. Avec ses accessoires, storyboards, caméras et extraits cultes, cette visite immersive offre une plongée dans le monde du 7e art jusqu'au 3 septembre à Angoulême.

C'est une belle occasion de fêter les 125 ans de Pathé. Une exposition gratuite dédiée à l’emblématique maison de production ouvre la 15e édition du festival du film francophone d'Angoulême, programmée du 23 au 28 aôut prochain.

Des accessoires cultes

Au programme de cette exposition, des extraits des plus grands films en pagaille, des storyboards originaux, une impressionnante collection de caméras mais aussi de nombreux accessoires. On y retrouve par exemple le costume de Burt Lancaster dans le film Le Guépard de Luchino Visconti, le vélo utilisé par Dany Boon dans Bienvenue chez les Ch'tis ou encore la bouée écrevisse de ce cher Patrick Chirac dans Camping, qui offrent au public une plongée dans les coulisses du cinéma.

Cette exposition immersive permet même aux visiteurs de s'amuser à recréer leur propre montage grâce à une expérience ludique : "À partir d'une scène du Temps des secrets, on peut choisir différents plans et recréer son propre montage", explique Stéphanie Salmon, la directrice des collections historiques de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

Une histoire qui a marqué l'industrie du cinéma

Pathé, qui fête cette année ses 125 ans, est l'un des plus grands distributeurs français. Avant la Première Guerre mondiale, il était le leader mondial du cinéma et détenait la moitié du marché américain. Puis le cinéma parlant est arrivé et a changé la donne.

"Pathé a fait des films avec des budgets colossaux", rajoute Dominique Besnehard, à l'origine de cette exposition et également l'un des fondateurs du festival du film d'Angoulême. Les films Pathé sont souvent des films à grand spectacle, à l'image de La Belle et la Bête en 2014 ou plus récemment Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud, sorti sur les écrans en 2022.

Cette exposition inédite est à découvrir jusqu'au 3 septembre à Angoulême à l'Espace Franquin.