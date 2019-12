Héros de la littérature jeunesse, le Loup fête ses 10 ans avec une comédie musicale

Personnage emblématique de l'édition jeunesse, le Loup est né il y a dix ans sous la plume d'Orianne Lallemand. Son gentil loup est aujourd'hui le héros d'une comédie musicale.

Le 10 septembre 2009, les éditions Auzou publiaient Le loup qui voulait changer de couleur, premier volume d'une saga qui allait devenir un classique de la littérature jeunesse. Dix ans et sep millions d'albums vendus plus tard, Loup est toujours là. Aux commandes, l'auteure Orianne Lallemand et l'illustratrice Eleonore Thuillier.

Orianne Lallemand, la créatrice (auteure) de la série Loup. (N. Rossignol / France Télévisions)

Un anti-héros

La première, qui partage son temps entre l’écriture et une activité d’animation dans les écoles et les bibliothèques, a eu l'idée de créer ce personnage grâce à l'un de ses cinq enfants : "J'avais une de mes filles qui avait peur du loup. Je me suis dit : 'C'est agaçant ce personnage qui est toujours méchant. Ce serait drôle de l'inverser, d'en faire un anti-héros, un gentil loup".

Un loup qui ressemble aux enfants

Le succès de Loup doit beaucoup à son caractère qui se rapproche de celui d'un enfant et à son graphisme, signé Eléonore Thuillier. "Dès le départ, il avait une tête très cartoon. Il n'aurait pas marché s'il n'avait pas eu cette tête là, si Léonore ne l'avait pas dessiné ainsi".

On a bien créé un anti-loup, qui est plein d'imperfections mais qui fait rire et dans lequel les enfants se reconnaissent.Orianne LallemandCréatrice du Loup

Du one-shot au succès

D'abord refusé par les éditeurs, Loup a finalement été publié chez Auzou Editions. Bien leur en a pris ! "C'est un vrai tremplin qui nous a aidé et nous permet de développer d'autres personnages comme Petite Taupe", (un autre livre signé Orianne Lallemand) souligne Gauthier Auzou. Grâce à cette réussite, la société s'est hissée à la 4e place des éditions jeunesse en France. Au total, 19 albums de Loup ont été publiés. Pas mal quand on sait qu'au départ, Loup devait être un one-shot !

Tout le monde aime le Loup !

Plébiscité par les enfants et les parents ("Il a une bonne tête", "Il casse les codes" peut-on entendre dans la bouche de ceux-ci), Loup est aussi très apprécié du corps enseignant comme en témoigne une institutrice des Côtes-d'Armor : "J'utilise Loup pour la richesse du vocabulaire et des histoires qui permettent de créer plein de choses et de partir à la découverte du monde, des métiers, des artistes."

Orianne Lallemand propose des animations en classe avec son personnage de Loup. (N. Rossignol / France Télévisions)

Série et comédie musciale

Autres marqueurs du succès du Loup, sa déclinaison en produits dérivés, son adpatation en série animée sur TF1 depuis 2018 et enfin - cerise sur le museau - la création d'une comédie musicale ! Son titre ? Le loup qui voulait faire son spectacle.

Grâce à l'adaptation de la metteure en scène Caroline Duffau, très respecteuse du personnage original, le héros d'Orianne et Eléonore prend vie pour devenir comédien. Sous le regard des familles, il effectue son apprentissage en direct. Ombres chinoises, chant, danse et numéro comique, le loup essaye tout, aidé par son amoureuse et ses amis.

Le loup qui voulait faire son spectacle - adapté par Caroline Duffau (DR)

Programmé à l'origine du 5 ou 31 octobre au Palais de Glaces de Paris, le spectacle se prolongera jusqu'au 4 janvier 2020, avant de partir en tournée.

Prochaines dates :

Lille 1 février 2020

Bordeaux 15 février 2020

Nantes 7 mars 2020

Marseille 22 mars 2020

Toulouse 26 avril 2020