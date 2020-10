VIDEO. En Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes empoisonnent la vie de nombreux habitants

Le décor est paradisiaque, avec ses plages de sable fin et ses eaux transparentes. Mais, derrière la carte postale, Saint-François (Guadeloupe) n'a souvent pas d'eau du robinet. Un soir, dans un quartier résidentiel de la ville, l'eau est coupée depuis 2 heures : Gael, 5 ans, doit se doucher à la bouteille. "Si on se débrouille bien, on utilise 2 litres à peu près, pour un petit. Si tu veux laver les cheveux, pas le choix, t'es obligé de prendre beaucoup plus", explique sa mère, Caroline Koelben. Sans eau, pas de douche, ni de toilettes. "Tout devient compliqué. Tu es obligé de t'organiser pour le moindre petit truc. Il faut penser à tout", reprend la mère de famille.

2 jours et demi d'eau sur 31 jours

L'eau ne reviendra que le lendemain, dans la matinée. Richard Larroque, retraité, note scrupuleusement les coupures. "Pour le mois de mai, 2 jours et demi d'eau, sur un mois, sur 31 jours !", déplore le retraité. En signe de protestation, il ne paie plus ses factures d'eau.

La Guadeloupe ne manque pas d'eau, mais le département souffre d'un réseau vétuste. Dans les rues, les fuites sont partout : 60 % de l'eau produite s'évapore dans la nature. Le maire de Saint-François, Bernard Pancrel, vient d'être élu et demande des comptes. "Est-ce que ça prend l'habillage d'une faute civile, d'erreur humaine ? Je n'en sais rien, assure-t-il. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour qu'on en arrive là".

Depuis quelques semaines, six millions d'euros ont été débloqués pour financer des réparations du réseau à Saint-François, et les travaux s'accélèrent. Mais le résultat ne sera pas immédiat. Et en attendant, dans la ville, c'est la débrouille.

