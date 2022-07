Fidèle du Brive Festival, Clara Luciani a encore une fois conquis le public

La nouvelle star de la chanson française Clara Luciani est désormais une fidèle du Brive Festival. Une troisième participation à son image, chaleureuse et joyeuse. Les milliers de spectateurs et les équipes du festival ont été, de nouveau, sous le charme de l'artiste.

Clara Luciani vient de souffler sa trentième bougie et achève dans quelques jours une tournée estivale bien remplie. Au Brive Festival, en Corrèze, elle se sent comme chez elle et apprécie le moment. C'est la troisième fois qu'elle est à l'affiche de ce festival attendu de l'été, qui se termine ce dimanche 24 juillet.

France 3 Limousin F. Clapeau / L. Du Rusquec / M. Bernhard

"Sur scène j'arrive à faire mon show mais c'est vrai que je sens qu'à force de sauter tous les soirs je commence à être un peu fatiguée. Mais il y a une magie qui opère quand on est sur scène qui fait qu'on ne ressent plus cette fatigue" confie la chanteuse à l'issue de son concert.

Face à un public ravi, l'artiste se sent comme à la maison. Car au Brive Festival, l'ambiance est là, sur scène et dans les coulisses. "J'aime aussi ce festival pour tout ce que les gens ne voient pas" raconte-t-elle. "Les backstages où je me trouve en ce moment et où tout le monde est absolument adorable. Je suis maintenant super copine avec le chef Nono qui nous fait des grillades !". Un chef charmé par la chanteuse et qui avoue être un grand fan ! Clara Luciani espère bien revenir un prochain été en Corrèze.

Calogero et Gaëtan Roussel en clôture

Côté programmation, le Brive Festival avait frappé fort cette année encore, avec les Black Eyed Peas en ouverture le jeudi 21 juillet. Le lendemain, Clara Luciani a partagé l'affiche avec son ami et complice Julien Doré. Avant de laisser la place à une autre star de la scène, M. Et ce dimanche 24 juillet, dernier jour de concert, les chanteurs Calogero et Gaëtan Roussel sont attendus pour clore les festivités.