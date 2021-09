Exposition Disgusting Food Museum à Bordeaux : venez découvrir les aliments les plus dégoutants du monde

Des dizaines d'aliments réputés pour être les plus dégoûtants au monde sont rassemblés dans une exposition immersive, ludique et pédagogique. C'est "Disgusting Food Museum" à découvrir au musée Cap Sciences de Bordeaux jusqu'au 7 novembre 2021.

C'est l'exposition familiale de la rentrée à découvrir au musée Cap Sciences de Bordeaux jusqu'au 7 novembre 2021. Disgusting Food Museum est à la fois une exposition et une expérience sensorielle imaginée par le Disgusting Food Museum de Malmö en Suède et qui parcourt le monde. Un moyen éducatif et pédagogique d'appréhender les différences de goûts et les traditions culinaires à travers le monde.

Des asticots dans du fromage, un jus de grenouille ou encore un filet de chauve-souris... 80 mets pas vraiment appétissants sont à découvrir, sentir, toucher et parfois même goûter dans ce laboratoire culinaire d'un genre nouveau.

Car la Disgusting Food Museum n'est pas une exposition classique. ici, les sens sont mis en éveil pour découvrir ce que provoque en chacun de nous la sensation du dégoût ! "C'est une exposition qui marche très bien avec les familles" explique Raphaël Dupin, directeur de Cap Sciences. "En fait, on a tous envie de se heurter à ce dégoût, de se confronter à ce que d'autres mangent". Fromage puant, soupe de tortue, insectes en tous genres, ce rendez-vous ludique et pédagogique est surtout l'occasion d'apprendre les différences de goûts selon les pays et les cultures. Ce qui est bon ici ne l'est pas forcément ailleurs.

Une exposition itinérante

À Bordeaux, c'est le musée Cap Sciences, axé sur les sciences et les découvertes qui accueille cette exposition itinérante, imaginée en Suède par le Disgusting Food Museum de Malmö. Les villes de Nantes, Berlin et même Los Angeles ont déjà accueilli ce florilège de la nourriture la moins inspirante du monde.