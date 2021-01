En 2022, Bourges ambitionne de devenir la première "Capitale française de la culture"

Le Printemps de Bourges, l’École nationale supérieure d'art, le centre d'art Transpalette et la friche Antre peaux, haut lieu de la création artistique contemporaine de la cité berruyère et bientôt la toute nouvelle maison de la culture qui sera inaugurée en septembre prochain... Autant d'atouts que Bourges met en avant dans son dossier de candidature pour devenir "Capitale française de la culture" en 2022. Un nouveau label lancé en octobre dernier par le ministère de la Culture et ouvert aux villes et groupements de communes de 20 000 à 200 000 habitants.

Un million d’euros de dotation

À l’issue d’une première sélection début février, dix dossiers seront en lice. Outre Bourges, on parle de Vierzon, Le Mans, Brest, Roubaix, Metz, le pays d’Apt ou encore Antibes. Sur son site, le ministère indique que les candidats devront présenter "un projet culturel mettant en valeur la richesse et la diversité du territoire". Il devra proposer "une vision et une stratégie culturelle claires et cohérentes au regard de huit critères : qualité d’innovation, intérêt artistique et culturel, investissement des habitants, rayonnement et coopération internationale, accessibilité de tous les publics, solidarité territoriale, capacité de mise en œuvre et possibilité de pérennisation du projet."

Le projet lauréat sera annoncé fin mars avec à la clé un financement de l’Etat d’un million d’euros pour le mener à bien. Et Bourges ne manque pas d’idées pour devenir la première "Capitale française de la culture" en 2022 et relance ainsi un projet plus ancien, devenir, après Paris, Avignon, Lille et Marseille, la cinquième ville française à obtenir le label de "Capitale européenne de la culture" en 2028. Le dossier de candidature sera présenté l’an prochain, les deux villes européennes retenues seront désignées en 2023.