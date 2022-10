Dans le Vaucluse, le village de Caromb transformé en décor de cinéma pour le tournage du film "Life"

Tout un village vauclusien est mobilisé autour du tournage du film "Life". Aux côtés des comédiens Natacha Réignier, Mogamed Bechiev et Marie-Christine Barrault, des habitants et des commerçants jouent les figurants. Le film sortira dans les salles en septembre 2023.

C'est l'effervescence dans la commune de Caromb, dans le Vaucluse. Durant un mois, le village de 3 200 âmes est transformé en plateau de cinéma pour le tournage du long-métrage Life. Un premier film du réalisateur Dragan Nikolic avec en tête d'affiche Natacha Régnier (La vie rêvée des anges), Mogamed Bechiev (Demain nous appartient) et Marie-Christine Barrault (La Fête des mères).

France 3 Provence-Alpes / F. Poret / D. Iberrakene / M. Schvartzapel

L'attraction du village

Quand une équipe de cinéma débarque dans un village, c'est l'attraction de l'année. Surtout quand l'équipe de production fait appel à des habitants pour jouer leur propre rôle. Ce jour-là, c'est le tour du couple de primeur d’être figurants. "Ça nous fait un peu de publicité pour le village et c'est intéressant que le cinéma s'intéresse aux petits commerces comme nous", se réjouit le commerçant Israel Strollo. Pour rendre sa boulangerie aussi authentique que d'habitude, la boulangère a mis de côté tous les invendus. Le jour du tournage, les vitrines de son magasin étaient aussi appétissantes qu'à la sortie de la fournée.

Pour tourner ce film, la production accompagnée par la Commission du Film Luberon Vaucluse consacre un budget de 200 000 euros pour le logement, la nourriture et les frais annexes. "C'est environ une trentaine de personnes entre l'équipe technique et les comédiens qui vivent ensemble pendant un mois et demi. On a réquisitionné la totalité des gîtes du village et des environs ce qui est très agréable", assure le producteur Eric Porcher.

Dans les rues de Caromb, les habitants croisent désormais en toute simplicité Natacha Régnier ou Marie-Christine Barrault. Le drame romantique doit sortir dans moins d'un an au cinéma.

"Life" de Dragan Nikolic, sortie en salle prévue en septembre 2023