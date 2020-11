Dans la Sarthe, un passionné de Jules Verne transforme sa maison en musée dédié à l'écrivain

Stéphane Chéné est un fan absolu de l'univers de Jules Verne. Une passion grandissante qu'il nourrit depuis l'âge de onze ans. Sa très belle collection d'objets et d'ouvrages rares est désormais exposée dans sa maison de Lude dans la Sarthe. En attendant la réouverture des lieux culturels au public, il nous dévoile sa première exposition Du rêve à la réalité.





Des affiches et documents exceptionnels

De Jules Verne, Stéphane Chéné connaît par cœur sa vie et son œuvre. Il possède une incroyable collection de livres et d'affiches dont quelques pièces rares. "Ce sont des trésors, des originaux de l'oeuvre de Jules Verne, ceux que l'on appelle les éditions Hetzel", nous montre-t-il avec attention. D'autres trésors peuplent le séjour de Stéphane comme cette dédicace de Jules Verne à ses petits enfants ou encore cette affiche de la pièce de théâtre du Tour du monde en 80 jours. "Elle a été représentée au théâtre du Châtelet de 1874 à 1940, car Jules Verne a fait sa richesse à travers ses livres mais aussi grâce au théâtre", souligne l'expert.

Signatture authentique de Jules Verne à ses petits-fils (France 3 Grand Ouest)

Le plus jeune membre de la société Jules Verne

Depuis près de 45 ans, Stéphane Chéné collectionne tout ce qui se rapporte au célèbre écrivain nantais. Sa longère sarthoise transformée en musée guide le visiteur dans tout l'univers de l'auteur du Tour du Monde en 80 jours. C'est d'ailleurs en lisant ce fabuleux roman qu'il devient, à l'âge de onze ans, le plus jeune membre de la très sélecte société Jules Verne. "À l'époque, elle regroupait 200 personnes dont le Commandant Cousteau ou Haroun Tazieff", s'émerveille-t-il les yeux pleins de souvenirs. Livres de Jules Verne exposé dans la maison de Stéphane Chéné (France 3 Grand Ouest)

Ecrivain et conférencier, Stéphane Chéné a également recréé l’univers du Tour du Monde en 80 jours dans une bande dessinée éditée à compte d’auteur et illustrée par Gérard Berthelot. "C'est mon bébé", dit-il encore fièrement. Du rêve à la réalité, Stéphane se fait visiblement plaisir et invite le visiteur à plonger dans tous ces voyages fantastiques de Jules Verne.