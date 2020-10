Courbet, Manet, Picasso, Renoir... découvrez les chefs-d'œuvre de l'exposition "Paul Valéry et les peintres " à Sète

Une exposition inédite pour célébrer le cinquantième anniversaire du musée Paul Valéry de Sète. A voir jusqu'au 10 janvier 2021

Plus de 90 oeuvres provenant de plusieurs musées français et internationaux ont été rassemblées pour cette exposition inédite, Paul Valéry et les peintres, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du musée Paul Valéry de Sète, dans son bâtiment actuel. Une exposition qui permet au public de découvrir des toiles de Picasso, Courbet, Manet, Renoir, Matisse et d'autres maîtres. A voir jusqu'au 21 janvier 2021.

Les relations entre Paul Valéry, les peintres et la peinture, c'est le thème original qui a été choisi pour cette exposition anniversaire d'envergure. "Il ne cessait d'aller à la rencontre des peintres, il visitait tous les salons, toutes les expositions" explique Maïthé Vallès-Bled, la directrice du musée. "Et ce qu'il aimait particulièrement, c'était leur rendre visite dans leurs ateliers et les faire parler de la façon dont ils travaillaient. Le processus créatif intéressait beaucoup Paul Valéry".

Exposition "Paul Valéry et et les peintres", Musée Paul Valéry, Sète ((c) Gilles Hutchinson)

Un bâtiment inspiré du Corbusier

Cela fait 50 ans que le musée municipal de Sète a quitté le centre de la ville pour ce bâtiment, situé sur le flanc du Mont Saint-Clair, au-dessus du cimetière marin. Un cadre naturel pour un projet innovant pour l'époque (1970), initié par celui qui était alors conservateur du musée, le peintre Gabriel Couderc (1905-1994).

"L'architecte Guy Guillaume a été sollicité par la ville pour concevoir un bâtiment qui permette de faire honneur aux collections et de recevoir le public selon des normes modernes" explique Stéphane Tarroux, conservateur du patrimoine du musée. "Cela donne un bâtiment d'une architecture moderniste, inspiré du Corbusier". Une visite qui vaut le détour, tant pour l'extérieur du bâtiment que pour la richesse de cette exposition inédite.