"Comme un parfum d'aventure" : le Musée d'art contemporain de Lyon célèbre la liberté de voyager

Inspirée directement de l’expérience récente, collective et mondiale du confinement, la nouvelle exposition du musée d'art contemporain (Mac) de Lyon plonge le visiteur dans l'urgence de la création. Son nom, Comme un parfum d'aventure, donne le ton. "En discutant avec les artistes autour de nous, on savait qu'ils étaient très impactés nerveusement et émotionnellement et qu'ils avaient tous cherché à en faire quelque chose", raconte Matthieu Lelièvre, commissaire de l'exposition.

Un voyage intérieur et intimiste

A travers les salles immenses du Mac, la déambulation explore plus particulièrement la question du déplacement, empêché ou imposé, volontaire ou suscité, individuel ou en groupe, et ses conséquences sur l’individu. Elle prend la forme d’une enquête à travers le temps en puisant dans les collections du Musée des Beaux-Arts et du Mac Lyon. Au terme du voyage intérieur, une exposition est née, comme un grand soulagement.



Art contemporain et classique en miroir

L'exposition place en regard des œuvres classiques et d'autres contemporaines créées spécifiquement par des artistes résidant en France. "Les artistes trouvent des facons de penser différentes, des façons de nous faire évader de choses un peu contraignantes qu'on imaginait pas. C'est ce côté très créatif qui nous intéressait", rapporte Isabelle Bertolotti, directrice du musée d'art contemporain.

"Comme un parfum d'aventure" au Mac de Lyon jusqu'au 3 janvier 2021