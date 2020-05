Archéologie ou art contemporain, la culture reprend vie dans cinq musées de Dijon

Après deux mois de fermeture, cinq musées municipaux et le centre d'art contemporain accueillent à nouveau le public dans la cité des Ducs de Bourgogne.

Depuis le 11 mai, les "petits musées ", c’est-à-dire "des lieux à rayonnement local", ont pu rouvrir leurs portes. A Dijon, cinq établissements accueillent de nouveau le public

Après deux mois de confinement, le musée archéologique de Dijon sort peu à peu de sa torpeur. Les amateurs d'Histoire et de culture apprécient ce lieu qui met en lumière les témoignages matériels des cultures qui se sont succédées sur le territoire de la Côte-d'Or, et plus largement de la Bourgogne, de la Préhistoire au Moyen Âge.

Dans tous les musées de la ville, l'accueil du public est dorénavant organisé avec de règles sanitaires plus strictes qu'auparavant. Gel hydroalcoolique à l'entrée des sites, port du masque obligatoire, visites individuelles conseillées, les responsables des musées de Dijon souhaitent rendre l'expérience des visiteurs la plus sûre possible.

Le musée François Rude, le musée de la vie bourguignonne, le musée d'art sacré sont également ouverts tous les jours de la semaine, sauf le mardi. L’entrée est gratuite, pour tous, toute l’année. Le musée des beaux-arts, quant à lui, reste pour l'instant fermé.

Autre lieu qui fait souvent parler de lui à Dijon pour ses expositions très pointues : Le Consortium. Le centre d'art contemporain avait à coeur de montrer enfin sa nouvelle exposition temporaire. Inaugurée deux jours avant le confinement, très peu de personnes avaient pu la découvrir. "Tout cela est très stimulant pour nous donner envie de reprendre goût à la vie en général, c'est un nouveau départ", confie un visiteur. L'exposition collective présente jusqu'au 18 octobre 2020 les oeuvres de Valentin Carron, Louise Sartor, Sean Lander et Adam Pendleton. A découvrir du mercredi au dimanche de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 20h.