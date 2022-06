Agressions à la piqûre : un premier suspect mis en examen à Toulon

Les plaintes pour des cas de piqûres se multiplient en France. Outre les discothèques, les salles de concert et les festivals sont également concernés. Les victimes sont touchées sans que l'on connaisse pour le moment les conséquences. À Toulon, un homme de 20 ans a été pour la première fois mis en examen.

En plein concert sur une plage de Toulon (Var), vendredi 3 juin, Léyna Nomari, 19 ans, indique s'être soudain sentie mal. "D'un coup je ne me sens pas bien, je vois flou, je sens que j'ai un peu les jambes en coton", se souvient-elle. La jeune fille se met ensuite à vomir, et passe 30 minutes au poste de secours avant de regagner le public. Un mouvement de foule suit. "On entend : 'Il y a des piqûres, il faut s'en aller'", rapporte-t-elle.

Un homme de 20 ans mis en examen

Un jeune homme de 20 ans, au comportement suspect, a été interpellé par des policiers. Ce dernier, qui "n'a pas été retrouvé en possession de seringue", ainsi que l'indique Samuel Finielz, le procureur de la République à Toulon, nie cependant toute implication. Il a été mis en examen pour violences volontaires avec arme. Au cours des derniers jours, de nombreux événements en plein air ont été marqués par des faits semblables. À la feria de Nîmes (Gard), la mairie a recensé 53 victimes.