Une exposition anniversaire à Lyon pour voyager dans l'univers de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) aurait eu 120 ans cette année. L'occasion de redécouvrir l'oeuvre et la vie du créateur de l'un des livres les plus célèbres du monde, Le Petit Prince. Sa carrière d'auteur mais également d'aviateur (il a disparu en mer lors d'un vol en 1944), sa vie et ses valeurs humanistes sont dévoilées. La Sucrière de Lyon est la première étape de cette exposition immersive destinée à voyager à travers le monde. Tout un symbole dans sa ville natale.

Une expérience immersive

Des moulages des personnages du Petit Prince installés dans un univers onirique, un cockpit d'avion pour évoquer sa carrière d'aviateur... La scénographie de l'exposition est conçue pour transporter le visiteur dans le monde de Saint-Exupéry, notamment grâce à la projection de vidéos sur un décor géant. Des films d'archives et de nombreux documents viennent compléter la visite.

Un humaniste pessimiste pour notre avenir

Les qualités humaines de Saint-Exupéry sont également mises en avant dans cette exposition. Mort pendant la Seconde Guerre Mondiale, il craignait pour l'avenir. "Il avait écrit "j'ai peur que nous ne soyons en marche vers la période la plus sombre de l'Humanité"", explique le journaliste Bernard Chabbert, auteur de St-Ex, un prince dans sa citadelle (Ed. paquet). "Il était terrifié par l'importance que prenait la technique. Et il mesurait aussi la perversion de la technologie qui est de nous déshumaniser". Des propos plus que jamais d'actualité.