Au mémorial Maison d'Izieu sont exposés pour la première fois les dessins des enfants déportés, trésors nationaux

Ce 6 avril, se déroulaient à la Maison d’Izieu dans l’Ain, les commémorations du 78e anniversaire de la rafle de 44 enfants juifs et de 7 adultes de la Colonie d’Izieu, ordonnée par Klaus Barbie, avec la complicité de Vichy. Jusqu’en 1994, Sabine Zlatin, qui avait fondé la "Colonie d’Izieu" avec son mari Miron, a conservé précieusement lettres et dessins de ces enfants envoyés à la mort à Auschwitz, avant de les confier à la BnF. Classés depuis "trésors nationaux", ces documents uniques reviennent à Izieu le temps d’une exposition intitulée Couleurs de l'insouciance.

Il reste peu de traces de ces moments, et en l’occurrence, ce sont des traces uniques de ce qu’ont vécu les enfants qui ont été déportés. Laurence Engel Présidente de la Bibliothèque nationale de France

Insouciance enfantine

Des cow-boys, des indiens, des avions et des éléphants, une chasse au tigre ou à l’ours polaire. Des dessins d’enfants qui nous renvoient à l’insouciance et qui ont ému les premiers visiteurs de l’exposition, invités pour les commémorations de ce 6 avril. Comme Roger Wolman, accueilli ici, avec son frère ainé et son cousin, durant quelques semaines en octobre-novembre 1943, cinq mois avant la rafle : "C’est beaucoup, beaucoup d’émotion. J’ai trouvé que ces gosses avaient un énorme talent, de graphisme et de coloration. Il y en a deux ou trois, c’est des tableaux de maître. J’ai un regard admiratif".

Autre invité de marque, Serge Klarsfeld, qui a prêté pour l’exposition trois dessins et deux lettres à ses parents de Georgy Halpern. Des documents d'une valeur historique inestimable et qui sont exposés dans la pénombre pour les préserver de la lumière.

Pour ces enfants, c’était une compensation à leurs angoisses, ces rêves de cowboys, ces rêves d’une vie, c’était une évasion. Serge Klarsfeld

La Maison d'Izieu dans l'Ain est ouverte de février à Novembre. Tarif plein : 12 euros / réduit : 10 euros. Gratuit pour les moins de 10 ans.