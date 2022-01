À Illiers-Combray le musée éphémère Marcel Proust ouvre ses portes dans une maison du centre-ville

C'est un lieu chargé d'histoire et de littérature, à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, la maison de tante Léonie abrite les souvenirs d'enfance de Marcel Proust. Une bâtisse endommagée par le temps, qui nécessite des travaux de restauration importants. Elle restera fermée jusqu'en juin 2023.

Mais, pour la société des Amis de Marcel Proust, pas question de priver les amateurs du célèbre écrivain. La collection permanente a donc déménagé dans une maison bourgeoise du centre-ville d'Illiers-Combray.



C'est un bon substitut Une visiteuse

Célébrer le centenaire de la mort de Proust

La collection expose des manuscrits de l'auteur de À La Recherche du Temps perdu, des photographies de Paul Nadar, mais aussi des œuvres d’art inspirées par le grand écrivain qui restent visibles dans le musée éphémère. Et c'est l'essentiel pour les Amis de Marcel Proust alors que 2022 marque les cent ans de sa disparition.



"Il y a beaucoup d'artistes, de dessinateurs et de photographes qui sont venus le voir sur son lit de mort et la mode à l'époque était de pouvoir reproduire la mort", explique Jérôme Bastianelli, président de la Société des amis de Marcel Proust. Au détour des différentes pièces, le curieux peut ainsi découvrir des photos de Man Ray ou des tableaux de Paul César Helleu.

La maison de vacances

Marcel Proust, enfant et futur écrivain, passa ses vacances, dans cette maison au charme provincial, agrémenté d'une touche orientaliste. Le musée rassemble tous les souvenirs liés à l'écrivain.Rendue immortelle par sa célèbre madeleine, la maison de Tante Léonie est connue dans le monde entier pour son jardin fleuri, sa façade à colombages, ses mosaïques, la chambre du petit Marcel et bien sûr sa pittoresque cuisine. C'est d'ailleurs la seule pièce qui n'a pu être déménagée dans le musée éphémère. Vitrine présentant des objets fétiches de Marcel Proust dont la fameuse madeleine (France 3 Val de Centre)

Après les travaux de rénovation financés grâce à des fonds publics mais aussi en partie par le Loto du patrimoine, la maison de tante Léonie sera rendue au public en juin 2023.

Le musée éphémère Marcel Proust est situé au 9, rue de Chartes à Illiers-Combray.

Ouvert du mardi au vendredi de 14h15 à 17h, les samedis et dimanches de 11h à 17h.