À Caen, le Lux recueille les souvenirs de ses spectateurs en manque de cinéma

Le cinéma leur manque et ils sont venus le dire devant la caméra. La salle d'art et essai le Lux à Caen, a convié ses spectateurs à témoigner de leur amour pour le 7e art et livrer leurs souvenirs. Des témoignages qui feront l'objet d’un film diffusé bientôt en ligne.

Ils ont pu remettre les pieds dans une salle de cinéma, mais pas de film sur le grand écran : les acteurs du jour, ce sont eux. Des spectateurs fidèles qui ont répondu à l’appel original du célèbre cinéma d'art et essai caennais le Lux. Des femmes et des hommes invités à témoigner devant la caméra de leur amour pour le 7e art, leurs souvenirs de salles obscures et à dire à quel point le cinéma leur manque.

Un film en préparation

Pour le directeur du Lux Gautier Labrusse, le cinéma est orphelin de ses spectateurs. Et l'inverse est aussi vrai. L’idée est donc née de les solliciter pour qu’ils viennent raconter "leur" cinéma dans un film. Une façon pour ces cinéphiles de soutenir le Lux qu’ils fréquentent pour certains depuis des dizaines d’années.

Des fidèles qui livrent leur souvenirs mais aussi leur frustration face à cette situation et au manque de perspective concernant la réouverture des salles. Au point pour certains de parler du cinéma au passé : "Le cinéma me manque terriblement. Je suis un très très grand fan et c’était comme un mode de vie d’aller régulièrement au cinéma, il fallait que j’y aille", raconte un jeune spectateur. Tous ces témoignages seront compilés dans un film à voir prochainement sur le site du cinéma Lux.