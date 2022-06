EN IMAGES. Festival Etonnants Voyageurs 2022 : les moments forts du "plus beau festival du monde"

Pendant trois jours, des milliers de visiteurs ont pu retrouver l'ambiance unique de ce festival engagé et ouvert aux littératures du monde entier.

Après en avoir été privés pendant deux ans, le public et les écrivains ont retrouvé avec bonheur le Festival Etonnants Voyageurs, qui s'est déroulé à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) du 4 au 6 juin 2022. Retour en images sur le "plus beau festival littéraire du monde", selon l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov, un habitué, et invité d'honneur de cette 32e édition, marquée par l'absence de son fondateur, Michel Le Bris.