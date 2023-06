À partir de produits qui, pour la plupart, partent à la poubelle, Nabil Zemmouri, cuisinier, crée des recettes originales et économiques, tout en évitant le gaspillage.

250 ml de lait, 1 oeuf, 15 g de sucre et du pain : voici comment avec quatre ingrédients simples, Nabil Zemmouri transforme du pain rassis en une glace savoureuse. “C'est bon pour la planète, pour le portefeuille, mais il y a surtout, un intérêt gustatif. C'est-à-dire que, quand on maîtrise bien l'anti-gaspi, on se régale. On mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger”, explique Nabil Zemmouri, alias Chef N-Zem.

Savoir user d’ingéniosité

Cette manière de cuisinier, Nabil Zemmouri la tient de sa mère. Étant l'aîné d'une fratrie de trois frères, sa mère savait user “d’ingéniosité et de subterfuges” pour que les repas de la veille ne ressemblent pas à ceux du lendemain. “On ne pouvait pas faire à chaque fois de nouveaux repas. Pourtant, c'était les mêmes produits qui restaient. Et donc après, forcément, quand tu grandis avec cette idéologie, tu t'en imprègnes”, explique-t-il.

Plus tard, en rencontrant des chefs dans son métier, il apprend de nouvelles techniques qu’il modernise et adapte ses nouvelles connaissances à sa manière de cuisiner, en fonction de ses souvenirs d’enfance. “L'idée, c'était de vulgariser et décomplexer la cuisine, dire qu'avec un peu de passion, des idées et des bons produits, on peut faire de la bonne cuisine. Donc mes vidéos, elles servent aussi à ça, c'est pour montrer que, tout ce que je fais, vous pouvez tous le faire”. Dans son livre Extra Ordinaires : Transformer 50 recettes du quotidien pour (enfin) sortir de l’ordinaire, Il propose une revisite des recettes de la cuisine classique en des plats originaux et savoureux.