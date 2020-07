Un guide Michelin de 1900 adjugé à 26 500 euros, nouveau record mondial

L'ouvrage a été acquis par un chef étoilé dont l'identité n'a pas été communiquée. En 1900, le guide avait été tiré à 35 000 exemplaires gratuits pour encourager les voyages en automobile de ville à ville.

Un guide rouge Michelin datant de 1900 a été adjugé à un chef étoilé pour 26 500 euros hors frais (33 549 au total), vendredi 24 juillet, lors d'une vente aux enchères d'objets rattachés à la marque de pneumatiques, organisée à l'Hôtel des ventes de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Le dernier record pour un tel ouvrage remontait à 2015, avec une vente à 22 000 euros hors frais.

Bernard Vassy, commissaire-priseur cité dans un communiqué, a souligné "l'attachement des collectionneurs" et en particulier des chefs étoilés à la marque "Guide Rouge Michelin", avec un millésime dont la valeur "a pratiquement été multiplié par cinq" en vingt ans. Le guide avait été mis en vente à 16 500 euros, selon le quotidien La Montagne.

En 1900, le petit livret rouge avait été diffusé gratuitement à quelque 35 000 exemplaires par la marque au Bibendum avec l'objectif "d'inciter et de faciliter les voyages automobiles de ville à ville", explique Pierre Gabriel Gonzalez, organisateur de la Convention internationale des collectionneurs Michelin. Le guide donnait ainsi "les coordonnées dans chaque ville par ordre alphabétique de l'hôtel, du forgeron qui s'était initié à la réparation des voitures, de l'épicier qui vendait les bidons d'essence...".

Le guide est devenu payant en 1920, année où Michelin a retiré la publicité de ses pages et commencé à recommander des restaurants. Aujourd'hui, "les chefs de cuisine exposent souvent dans l'entrée de leurs restaurants les guides dans lesquels ils sont cités" et "petit à petit, un certain nombre d'entre eux se sont pris au jeu d'avoir la collection complète", a détaillé Pierre Gabriel Gonzalez. En 2000, l'un des premiers guides 1900 mis aux enchères avait été vendu au chef étoilé Pierre Troisgros.