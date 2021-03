Corinne Masiero nue aux Césars : "J'ai reçu des messages du monde entier parce que j'ai montré mon vieux cul", déclare l’actrice

"J'ai reçu un tsunami de messages de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont dit 'merci', qui m'ont dit ‘bravo’", raconte Corinne Masiero, mercredi 17 mars, à France Bleu Nord. La comédienne nordiste s’était dénudée lors de la cérémonie des Césars, vendredi, pour dénoncer la situation des intermittents du spectacle, un an après le début de la crise du Covid-19. "J’ai reçu des messages du monde entier parce que j’ai montré mon vieux cul". Elle cite les États-Unis, le Brésil, et la Corée du Sud.

"Je ne suis pas non plus la porte-parole"

Corine Masiero explique ainsi le sens de son geste : "Le symbole est fort. Là, c'est une ruine. Mon corps en ruine signifiait la ruine de ce qu'on est en train de devenir. Et puis, ça fait chier qui, de montrer un cul avec des nichons qui pendent et de la cellulite. Ça fait chier qui ?" "Je ne suis pas non plus la porte-parole de qui que ce soit", tient à souligner la comédienne : "Il y a eu d'autres prises de parole, de la CGT ou de la superbe camarade Jeanne Balibar, qui est venue dire des choses magnifiques".

L'héroïne de la série Capitaine Marleau a vivement réagi aux critiques qui l’ont visées après la cérémonie.Une dizaine d'élus de droite ont notamment fait un signalement au procureur de la République de Paris, invoquant le délit d'exhibition sexuelle. "Ceux qui sont choqués, ce sont beaucoup de personnes de sexe masculin, d'un certain âge, d'une certaine couleur, d'une certaine classe sociale, qui sont choqués quand une personne de sexe féminin d'un certain âge se fout à poil. Ça aussi, ça fait chier, il y a deux luttes là-dedans. Donc, si vous voulez vivre au Moyen Âge, madame et messieurs, grand bien vous fasse. Moi, j'habite en 2021."

"Rendez-nous nos théâtres !"

Corinne Masiero a également évoqué les propos de Roseline Bachelot, la ministre de la Culture, qui a estimé que cette 46e cérémonie des Césars n'avait "pas été utile" au cinéma français : "Je n'écoute jamais ce que dit le chien de garde du gouvernement. En plus, elle était là, elle s'est barrée, elle aurait très bien pu venir me le dire en face. Cette dame, je n'ai rien à lui dire !"

Pour la comédienne, la fermeture des lieux de culture est une injustice : "Est-ce que ça vous paraît sanitairement respectable d'ouvrir des supermarchés, de laisser les gens aller dans les métros ?". "Moi, je prends le métro, le train, je suis dans les transports, les bus et tout, alors qu'on m'empêche de venir travailler sur scène. Pourquoi on empêche mes camarades d'aller jouer ? On nous fait chier et ça va. Faut arrêter le délire, là. Tout ce qui est temple, on a le droit ! Mais les temples de la spiritualité culturelle, on n'a pas le droit. Alors, rendez-nous nos théâtres !"