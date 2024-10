"Vingt dieux" de Louise Courvoisier distingué par le prix Jean Vigo

Prix de la jeunesse au Festival de Cannes, Valois de Diamant au Festival d'Angoulême et désormais prix Jean Vigo 2024 : Vingt dieux, le premier long-métrage de Louise Courvoisier, a remporté, le 17 octobre 2024, cette prestigieuse distinction du cinéma français.

"Le film est né de l'envie de parler de mon village, de faire un portrait de l'intérieur de la jeunesse avec laquelle j'ai grandi", confiait Louise Courvoisier pendant le Festival de Cannes où il a été présenté dans la section Un Certain Regard en mai dernier. "J'avais envie de raconter avec tendresse et humour la trajectoire d'un jeune homme abîmé qui essaye de s'en sortir. Et le comté… Difficile de parler de ma région sans évoquer le comté, qui habille nos paysages et occupe nos agriculteurs. J'avais envie qu'il soit au cœur de l'intrigue."

Le film raconte l'histoire de Totone, 18 ans, qui va radicalement changer de vie après la disparition de son père. Le fils de fromager, qui passait son temps à boire des bières et à faire la fête avec ses amis dans son Jura natal, s'inscrit à un concours agricole afin de subvenir aux besoins de sa jeune sœur de 7 ans. Objectif : rafler les 30 000 euros qui récompensent la fabrication du meilleur comté de la région. Le film sortira en salles le 11 décembre.