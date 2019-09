VIDEOS : l'acteur Charles Gérard en sept grands films

Sept films en vidéo, pour retrouver l'indispensable acteur de seconds rôles Charles Gérard, qui fut notamment l'un des acteurs fétiches de Claude Lelouch.

Reparcourir la carrière de Charles Gérard, c'est aussi reparcourir celle de Claude Lelouch, tant le comédien lui fut inséparable. Ami proche de Jean-Paul Belmondo, Charles Gérard avait également souvent joué à ses côtés, notamment dans L'Incorrigible, L'Animal ou Flic ou voyou.

1970 : Le voyou de Claude Lelouch

Simon, condamné pour le kidnapping d'un enfant, parvient à s'évader de prison. Il trouve une planque et reprend contact avec sa maîtresse Martine et ses anciens complices. Et cherche un moyen de se venger de Gallois, le père de l'enfant : celui-ci, ayant participé au coup avant d'être trahi, avait été à l'origine de son arrestation..

1972 : L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch

Les banques n'étant plus d'un rapport assez lucratif, cinq truand décident de se recycler en enlevant des personnalités. Le premier sur la liste n'est autre que Johnny Hallyday. La réunion jubilatoire de cinq grands comédiens, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Maccione et un certain Charles Gérard en la personne de Charlot.

1975 : L'incorrigible de Philippe de Broca

A peine sorti de prison, Victor Vauthier reprend le cours de ses activités illégales et retrouve rapidement son confort d'autrefois. Mais il tombe sous le charme de Marie-Charlotte Pontalec, une assistante sociale chargée de sa réinsertion. Dans le dos de la jeune femme, il prépare alors son prochain coup : voler un tableau d'une valeur inestimable

1979 : Flic ou voyou de Gérard Lautner

A Nice, suite à l'assassinat de son confrère, le commissaire Grimaud décide de faire appel à un inspecteur de la "police des polices", Stanislas Borowitz qui découvre au travers de son enquête que l'affaire inclue la mafia niçoise mais aussi des policiers ripoux. Afin de les confondre, Stanislas va alors infiltrer la bande de malfrats. Mais rapidement démasqué, sa fille Charlotte se fait enlever. Il décide alors d'employer la manière forte pour la retrouver

1980 : Le guignolo de Georges Lautner

En mission pour le gouvernement français, Alexandre Baroni, voleur récemment libéré de prison, est chargé de passer la frontière italienne avec une mallette. Cette mallette contient un briquet, dont Baroni ignore qu'il cache un microfilm. Une horde d'espions étrangers se lance à ses trousses.

1983 : Edith & Marcel de Claude Lelouch

Deux histoires d'amour en parallèle : celle, célèbre, de la chanteuse d'Edith Piaf et du boxeur Marcel Cerdan, et celle, moins spectaculaire, de Margot de Villedieu et Jacques Barbier.

2015 : La Dernière Leçon de Pascale Pouzadoux

Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible, à sa future absence. Mais pour eux, c’est le choc, et les conflits s’enflamment.