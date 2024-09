"On doit pédaler pour que le film soit diffusé, je trouvais ça marrant comme idée !" explique Valérie Donzelli, actrice et réalisatrice mise à l'honneur par le festival d'Angoulême et avec qui Brut a tenté l’expérience.

Au festival d'Angoulême, Valérie Donzelli a eu l'occasion de tester une projection de son film "Notre Dame" dans un système écologique et participatif appelé le "ciné-vélo". "On doit pédaler pour que le film soit diffusé. On prend comme ça conscience de la consommation d'une projection", décrit-elle. Valérie Donzelli, qui fait tous ses trajets à vélo depuis longtemps, a trouvé l'idée amusante. "Je trouvais ça marrant comme idée", dit-elle en pédalant pour lancer la projection. Le fait que son film aborde également le thème du vélo a rendu l'expérience encore plus pertinente pour la réalisatrice.

Un focus sur l'œuvre de Valérie Donzelli

Le festival d'Angoulême a décidé de mettre en lumière l'œuvre de Valérie Donzelli cette année. "Faire le focus sur un réalisateur, c'est montrer des films beaucoup plus anciens", explique-t-elle. Cela permet également d'attirer un jeune public, très présent au festival, et de les encourager à aller au cinéma malgré les nouveaux modes de diffusion. La réalisatrice, qui a assisté à la naissance du festival il y a 14 ans, se réjouit de le voir grandir et devenir un événement incontournable. "J'ai vu ce que Dominique Besnehard et Marie-France Brière en ont fait, c'est-à-dire un festival où tout le monde veut venir maintenant", dit-elle.

Enfin, l'actrice et réalisatrice insiste sur l'importance de rester insubmersible face aux critiques, citant l'exemple du Festival de Cannes où "la critique est dure et ça passe ou ça casse". "Il faut continuer sa route et dessiner ce qu'on a à dessiner. Il faut finir son dessin", conclut-elle avec sagesse.