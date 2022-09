Une légende s'est éteinte. Le réalisateur Jean-Luc Godard, monument de la Nouvelle Vague, est décédé à l'âge de 91 ans, a appris France Inter mardi 13 septembre de l'entourage du cinéaste, confirmant une information de Libération. Ami d'un autre réalisateur de légende, François Truffaut, Godard a chamboulé les codes du cinéma et fourni d'inombrables oeuvres au patrimoine français, comme les films "A bout de souffle", "Le Mépris", ou encore "La Chinoise".

Une nouvelle façon de filmer, des décors naturels, des dialogues parfois improvisés : le style unique et affirmé de Godard a séduit les plus grands acteurs. "J'ai travaillé avec Godard parce que c'est un créateur, c'est un vrai cinéaste", confiait par exemple l'acteur Alain Delon. "Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse", répétait Jean-Luc Godard, éternel défenseur du septième art.