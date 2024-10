Vidéo Golo et Ritchie, le duo inséparable d'amis de Grigny Durée de la vidéo : 6 min VIDEO. Golo et Ritchie, le duo inséparable d'amis de Grigny Depuis petits, ils sont inséparables : Ritchie, autiste léger, et Golo son "frère". Une amitié "précieuse", drôle et bienveillante que l'on a découvert sur les réseaux et qui les a porté jusqu'au Stade de France de Booba et maintenant au cinéma. Notre journaliste Leïla Amrouche est allée les rencontrer chez eux, dans le quartier de La Grande Borne. (Brut.) Article rédigé par Brut. France Télévisions

Depuis petits, ils sont inséparables : Ritchie, autiste léger, et Golo son "frère". Une amitié "précieuse", drôle et bienveillante que l'on a découvert sur les réseaux et qui les a porté jusqu'au Stade de France de Booba et maintenant au cinéma. Notre journaliste Leïla Amrouche est allée les rencontrer chez eux, dans le quartier de La Grande Borne.

Golo explique avec émotion : "Ritchie, c'est mon frère, c'est pas mon meilleur ami, c'est pas mon meilleur copain. Ritchie, c'est mon frère." Leur complicité remonte à leur enfance dans le quartier du Méridien à Grigny. "C'est là où on a traîné, on restait là", raconte Golo en montrant les lieux emblématiques où ils passaient leur temps libre à jouer au foot improvisé. Même s'ils n'avaient "rien", ils étaient heureux dans cette insouciance de l'enfance. Golo avait déjà la fibre vidéaste : "Moi, j'ai toujours fait des vidéos. Même quand je traînais là, je faisais des vidéos. Des fois, on faisait des petits scénarios." C'est une vidéo prise au quotidien qui a tout déclenché. Golo raconte avec humour : "Un jour, je suis parti à l'épicerie. Ritchie, il était en vélo. Je lui ai dit : 'Dépose-moi à 8 à Huit.' Je monte sur le guidon et j'ai mon téléphone comme ça et je fais une vidéo." La réplique culte de Ritchie "Enlève ta main !" a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux à Booba et au cinéma Depuis, leur quotidien plein d'humour et de bienveillance est devenu viral. "On fait passer beaucoup de messages de sensibilisation", souligne Golo. Leur famille a fini par adhérer : "Dans les débuts, c'était un peu galère (...) Mais après, dès qu'elle a vu pourquoi, comment, on ne se foutait pas de sa gueule. Et voilà. Maintenant, elle nous fait confiance." Leur popularité a grandi jusqu'à se produire au Stade de France devant Booba. "Après le Stade de France, c'était incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas lâchés", se réjouit Golo. Leur prochaine étape ? Le cinéma avec un film sur leur amitié à vélo entre Marseille et Grigny. Malgré la notoriété, Ritchie reste lui-même selon Golo : "Lui, il reste dans son élément, de vélo, ça lui fait ni chaud ni froid. Après, c'est pour ça qu'on l'aime. Qu'il ne change pas de toute façon."